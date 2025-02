Bayern mühen sich zu Hinspiel-Sieg bei Celtic

Bayern München hat die Weichen für den Einzug ins Achtelfinale der Fußball-Champions-League gestellt.

Der deutsche Rekordmeister setzte sich am Mittwoch mit ÖFB-Legionär Konrad Laimer im Play-off-Hinspiel bei Celtic Glasgow mit 2:1 durch. Stefan Posch unterlag mit Atalanta Bergamo bei Club Brügge 1:2. Für Trainer Adi Hütter und seine AS Monaco setzte es ein 0:1 gegen Benfica Lissabon, Feyenoord Rotterdam besiegte den AC Milan 1:0. Die Rückspiele folgen nächsten Dienstag.

Die Bayern landeten in Glasgow ihren fünften Pflichtspielsieg in Folge, erlebten dabei aber eine frühe Schrecksekunde: Nach nicht einmal einer halben Minute überwand Nicolas Kühn Goalie Manuel Neuer. Das Tor des Ex-Rapidlers zählte aber nicht, weil Celtic-Stürmer Adam Idah im Abseits gestanden war und Neuer irritiert hatte. Die Münchner waren in der ersten Hälfte klar tonangebend, gegen den defensiv kompakten schottischen Meister aber lange nicht wirklich zwingend.

Kühn über Duell mit Ex-Klub: „War besonders“

Eine Einzelaktion von Michael Olise brach den Bann. Der Franzose setzte sich nach einem langen Ball auf der rechten Seite etwas glücklich durch und schloss sehenswert ins kurze Kreuzeck ab (45.). Harry Kane erhöhte kurz nach Seitenwechsel mit seinem siebenten Champions-League-Saisontor auf 2:0. Der Stürmerstar traf nach einem Corner volley aus kurzer Distanz (49.). Celtic kam durch Daizen Maeda ebenfalls nach einem Eckball noch zum Anschlusstreffer (79.) und darf im Rückspiel zumindest hoffen. Laimer spielte als Rechtsverteidiger durch.

Kompany zufrieden: „In diesem Stadion ein sehr gutes Ergebnis“

(APA) / Bild: Imago