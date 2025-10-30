Bayern München gegen Bayer Leverkusen am Samstag, Augsburg gegen Borussia Dortmund am Freitag – die Deutsche Bundesliga am Wochenende live bei Sky Sport

Im „Tipico Topspiel der Woche“ empfängt Bayern München mit Konrad Laimer Bayer Leverkusen am Samstag ab 17:30 Uhr live

Zuvor am Samstag das Duell zwischen RB Leipzig gegen VfB Stuttgart – ab 15:00 Uhr live

Am Flutlicht-Freitag trifft der FC Augsburg auf Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer – ab 19:30 Uhr live, auch in UHD/HDR und Dolby Atmos

Sieh die Deutsche Bundesliga mit Sky Stream live!

Kommenden Samstag steigt in München das Duell zwischen den Bayern mit Konrad Laimer und Bayer Leverkusen. Während die Münchner in der laufenden Saison nach wie vor wettbewerbsübergreifend ohne Punktverlust sind, musste sich die Werkself sowohl in der Bundesliga als auch in der UEFA Champions League bereits geschlagen geben. Reißt die Serie der Bayern gegen den Titelkonkurrenten der letzten Jahre – oder sind Harry Kane und Co. weiterhin zu gut in Form? Das „Tipico Topspiel der Woche“ ist neben der regulären Übertragung auch in UHD zu sehen.

Zuvor empfängt RB Leipzig mit Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald und Xaver Schlager den VfB Stuttgart. Die Sachsen, bei denen Christoph Baumgartner derzeit in herausragender Form ist, sind seit der Niederlage gegen die Bayern zum Saisonauftakt ungeschlagen und stehen als erster Verfolger der Münchner auf dem zweiten Tabellenplatz. Nur einen Platz dahinter lauern jedoch die Stuttgarter, die ihre letzten fünf Ligaspiele gewinnen konnten und mit einem Sieg an Leipzig vorbeiziehen würden.

Ebenfalls am Samstag im Einsatz sind Marco Grüll, Romano Schmid und Marco Friedl, die mit Werder Bremen zu Mainz 05 und Phillipp Mwene reisen. Dank eines Treffers von Marco Grüll konnte Bremen am vergangenen Spieltag Union Berlin bezwingen, während sich Mainz dem VfB Stuttgart geschlagen geben musste. Für Leopold Querfeld und Union Berlin geht es am Samstag gegen den direkten Tabellennachbarn, den SC Freiburg.

Der Flutlicht-Freitag mit dem Duell zwischen Augsburg und Borussia Dortmund

Am Freitag empfängt der FC Augsburg Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer. Die Borussen stehen aktuell auf dem vierten Tabellenplatz und konnten sich am letzten Spieltag dank eines späten Tores gegen Aufsteiger Köln durchsetzen. Die Augsburger hingegen befinden sich auf Rang 15 und möchten nach dem Aus im DFB-Pokal in der Liga wieder punkten. Neben der regulären Übertragung wird die Partie auch in UHD/HDR und Dolby Atmos angeboten.

538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga auf Sky Sport

Ab dieser Saison überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga live in voller Länge, darunter neu alle Freitagabendspiele der Deutschen Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des „Flutlicht-Freitags“ präsentiert, sowie alle Samstagsspiele der Deutschen Bundesliga inklusive des „Topspiel der Woche“ am Samstag um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service „My Matchday“ bietet Sky Sport die Einzelspiele am Samstagnachmittag wahlweise auch mit „Match-Alarm“ sowie in der Mehrfachbildansicht „Multiview“ alle Spiele in voller Länge auf einen Blick, sodass Fans kein Tor verpassen. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge. Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Deutschen Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus.

Die Deutsche Bundesliga am Wochenende bei Sky Sport:

Flutlicht-Freitag:

19:30 Uhr: FC Augsburg – Borussia Dortmund live auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

Super Samstag:

14:00 Uhr: „Tipico Countdown“ auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: RB Leipzig – VfB Stuttgart live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: FC St. Pauli – Borussia Mönchengladbach live auf Sky Sport Bundesliga 2

15:00 Uhr: 1. FC Heidenheim – Eintracht Frankfurt live auf Sky Sport Bundesliga 3

15:00 Uhr: 1. FSV Mainz 05 – Werder Bremen live auf Sky Sport Bundesliga 4

15:00 Uhr: 1. FC Union Berlin – SC Freiburg live auf Sky Sport Bundesliga 5

15:00 Uhr: „Multiview“ auf Sky Sport Bundesliga 6

17:30 Uhr: „Tipico Topspiel der Woche“ FC Bayern München – Bayer Leverkusen live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

Bild: Imago