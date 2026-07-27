Bayern München verpflichtet Gambia-Jungtalent

Dieser Transfer war klarer Wunsch von Vincent Kompany: Der FC Bayern München verpflichtet Bara Sapoko Ndiaye fest von den Gambino Stars.

Eine komplette Einigung mit dem Klub aus Gambia wurde nach Sky Sport Informationen nun im Zuge des Joint Ventures der Vereine unter dem Namen Red&Gold getroffen. Die Partnerschaft der Bayern und den Gambino Stars besteht bereits seit 2023. Unter diesem Schirm kam der junge Senegalese auch im Januar diesen Jahres per Leihe nach München.

Ndiaye fest zu verpflichten war das klare Ziel der Bayern, wie Sky Sport bereits in Transfer Update – die Show berichten konnte. Sportdirektor Christoph Freund bestätigte den Durchbruch erst neulich. Der 18-Jährige hat in München einen Vertrag bis 2031 unterschrieben. Die Ablöse beträgt mindestens drei bis vier Millionen Euro.

Ndiaye übernimmt Goretzkas Kaderplatz

Beim Rekordmeister ist er nun als Achter eingeplant und soll vorerst Leon Goretzkas Kaderplatz einnehmen. Der Vertrag des Nationalspielers in München endete im Sommer. Ndiaye soll nun ins Trainingslager der Bayern am Tegernsee dazustoßen. Aktuell ist noch keine Leihe geplant. Die Verantwortlichen wollen erst abwarten, wie sich das Talent in der Vorbereitung präsentiert.

Ndiaye kam in der Rückrunde in vier Bundesligapartien für den Rekordmeister zum Einsatz. Dabei stand er zwei Mal in der Anfangsformation von Vincent Kompany, der großer Fan vom Juwel ist und wusste zu überzeugen. Der zentrale Mittelfeldspieler war mit seinen 18 Jahren auch bereits bei der laufenden WM Bestandteil der senegalesischen Nationalmannschaft und kam im Auftaktspiel gegen die USA sowie im Sechzehntelfinale gegen Belgien zum Einsatz.