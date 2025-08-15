Bayern nimmt Gespräche mit Chelsea-Offensivspieler auf

Nkunku zeigt sich offen für den Bayern-Wechsel. Bereits im Januar hatte es eine Einigung zwischen den Münchnern und dem Spieler gegeben.

Der deutsche Rekordmeister hat neben Nkunku aber noch weitere Optionen. Chelsea forciert einen Verkauf des 27-jährigen Franzosen. Die Bayern würden eine Leihe des Angreifers bevorzugen.

Eberl schätzt Nkunkus Vielseitigkeit. Ein großer Vorteil: Er kann sowohl als Mittelstürmer (Nummer neun) als auch als Spielmacher (Nummer zehn) sowie auf den Flügeln eingesetzt werden. Noch gibt es keine Einigungen, aber Eberl macht jetzt ernst.

Im Sommer 2023 war Nkunku für 60 Millionen Euro von RB Leipzig zu Chelsea gewechselt. In der vergangenen Saison kam der Rechtsfuß bei den Londonern in 42 Pflichtspielen auf 14 Tore und fünf Vorlagen.

(skysport.de) Foto: Imago