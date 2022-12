Bayern-Schock! Saison-Aus für Keeper Neuer

via

via Sky Sport Austria

Manuel Neuer wird in dieser Saison kein Pflichtspiel mehr bestreiten. Grund dafür ist ein Unterschenkelbruch beim Nationalkeeper.

Am Samstagmittag postete Manuel Neuer auf Instagram ein Bild, dass den Bayern-Fans ebenfalls Schmerzen bereiten dürfte. Der Nationalmannschaftskeeper liegt derzeit im Krankenhaus. Neuer hat sich einen Unterschenkelbruch zugezogen. Für den mehrfachen Welttorhüter bedeutet die Verletzung das Saison-Aus.

Knochenbruch auf der Skipiste

„Hey Leute,“, begann Neuer seinen Instagram-Post, „was soll ich sagen, das Jahresende hätte auf jeden Fall besser laufen können… Während ich meinen Kopf beim Skitourengehen freibekommen wollte, habe ich mir einen Unterschenkelbruch zugezogen.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Manuel Neuer (@manuelneuer)

Die OP am Freitag sei „sehr gut verlaufen“, so der Keeper. Es schmerze jedoch, dass er in dieser Saison kein Spiel mehr bestreiten könne.

Bild: Imago