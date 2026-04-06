Bayern-Sportchef Eberl warnt: Keine „Angst“ vor dem Bernabeu

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hat vor dem Gigantenduell in der Champions League mit Real Madrid zur Gelassenheit gemahnt.

Die Münchner dürften vor der Atmosphäre im Estadio Santiago Bernabeu auf keinen Fall „Angst haben“, sondern sollen „einfach das machen, was wir können und das ist eine ganze Menge“, sagte Eberl am Montagnachmittag vor dem Abflug nach Madrid: „Das Vertrauen haben wir uns erarbeitet und das ist auch im Bernabéu möglich.“

Zudem dürfe die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany im Viertelfinal-Hinspiel am Dienstag (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X) auch in guten Phasen nicht den Kopf verlieren. Keinesfalls dürfe man „in unserer Euphorie, in dem Gefühl, dass wir etwas Gutes gemacht haben, Dinge vernachlässigen“, warnte der 52-Jährige.

Große Sorgen macht sich Eberl diesbezüglich aber nicht. Die Spieler hätten sich mit starken Leistungen in der bisherigen Saison „in eine Situation gebracht, dass wir auch mit Selbstvertrauen dahin fahren können, aber auch mit aller nötigen Demut, die das Bernabéu und der Gegner mit sich bringen“, sagte er.

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