Bayern-Sportdirektor Freund hakt Trippier-Transfer ab

Bayerns Sportdirektor Christoph Freund hat sich vor dem Bundesliga-Nachholspiel gegen Union Berlin zur Personalie Kieran Trippier geäußert und einem möglichen Transfer eine klare Absage erteilt.

„Das hat sich erledigt, ja. Wir machen auch nur etwas, wovon wir hundertprozentig überzeugt sind, das haben wir immer gesagt. Das muss bei allen Parametern beim Spieler, für uns und dem abgebenden Verein passen und das war nicht der Fall. Bei Trippier ist das erledigt“, erklärte der Österreicher bei Sky und bestätigte damit die Sky Informationen, dass die Münchner Newcastle kein neues Angebot mehr vorlegen werden.

Anders sieht es bei Nordi Mukiele aus. Auf Nachfrage, ob noch Hoffnung auf einen Wechsel des PSG-Stars an die Isar bestehen würde, antwortete Freund kurz und knapp mit „Ja“.

Zum bevorstehenden Aus vom Technischen Direktor Marco Neppe (Sky berichtete exklusiv) bezog Freund ebenfalls Stellung: „Der Vertrag ist noch nicht aufgelöst. Ich habe mit Marco gut zusammengearbeitet. Vorher war die Konstellation ein bisschen einfacher, schauen wir mal, was die nächsten Wochen bringen.“

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago