Bayern-Torhüter fällt für DFB-Länderspieldoppel aus

Die deutsche Nationalmannschaft ist am Spielort Basel angekommen. Für DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann und Serge Gnabry ging es vom Flughafen zunächst direkt ins Stadion zur offiziellen Abschlusspressekonferenz.

Nicht mitgereist in die Schweiz ist Jonas Urbig. Der Torwart vom FC Bayern München fällt wegen einer Kapselverletzung im rechten Kniegelenk für die Länderspiele am Freitag (20:45 Uhr) gegen die Schweiz und am Montag (20:45 Uhr) in Stuttgart gegen den zuvor in Österreich antretenden Tespielgegner Ghana aus.

„Jonas hat es sehr gut gemacht im Training, deswegen ist es sehr schade“, sagte DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstagabend auf der Pressekonferenz vor dem Schweiz-Spiel: „Es ist eher eine Vorsichtsmaßnahme gewesen. Nichts Schlimmes, er hätte hier bei uns auch weiter trainieren können – aber ich wollte ihn nicht durchjagen.“

DFB nominiert Augsburg-Goalie für Urbig nach

Es handele sich um eine kleinere Kapselverletzung. Aber man wollte kein Risiko eingehen: „Das bringt ihm, das bringt uns, das bringt Bayern nichts. Da muss man Vernunft walten lassen.“ Nagelsmann hat für Urbig Keeper Finn Dahmen vom FC Augsburg nachnominiert. Der U21-Europameister von 2021 wird am späten Donnerstagabend im Teamhotel in Basel erwartet.

(sport.sky.de/Hau/Red).

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