Bayern und RB Leipzig einigen sich im Upamecano-Streit

Der FC Bayern und RB Leipzig haben sich offenbar im Streit um den Vertrag und das Gehalt von Dayot Upamecano geeinigt.

Bayern-Neuzugang Upamecano wird die ersten zwei Trainingswochen der Saisonvorbereitung nicht wie bisher angenommen bei seinem alten Verein RB Leipzig bestreiten.

Bayern übernehmen Upamecano-Gehalt

Wie die Deutsche Presse-Agentur und die Bild übereinstimmend berichten, ist es zu einer Einigung zwischen den beiden Klubs gekommen. Demnach übernehmen die Münchner das zweiwöchige Gehalt Upamecanos bis zum offiziellen Beginn seines neuen Bayern Vertrages.

Nach dem Transfervertrag ist Upamecano erst vom 15. Juli an beim FC Bayern. So war es in einer Ausstiegsklausel festgehalten, die bei Vertragsabschluss nicht abgeändert wurde. Demnach hätten die Leipziger bis Mitte Juli das Gehalt des abwandernden Profis bezahlt – dieser hätte dann allerdings bis zum Vertragsende in Leipzig trainieren müssen. Lange Zeit war es zwischen den beiden Klubs diesbezüglich nicht zu einer Einigung gekommen.

(Red.)

Bild: Imago