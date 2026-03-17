Bayern vor Viertelfinal-Einzug – Liverpool unter Druck

Der FC Bayern steht in der Champions League vor dem souveränen Einzug ins Viertelfinale. Nach dem klaren 6:1-Auswärtssieg in Italien gehen die Münchner entspannt in das Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo am Mittwochabend (ab 20 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!). Für Konrad Laimer und Co. ist die Ausgangslage eindeutig – alles spricht für den Aufstieg.

Abseits des Rasens verlief die Vorbereitung allerdings nicht ganz ruhig. Vor allem die Torhüter-Situation sorgte zuletzt für Schlagzeilen. Mit Manuel Neuer, Jonas Urbig, Sven Ulreich und Leon Klanac waren gleich mehrere Keeper angeschlagen, zwischenzeitlich stand sogar ein Profidebüt des erst 16-jährigen Leonard Prescott im Raum. Nun dürfte Urbig rechtzeitig fit werden.

Sportlich will Trainer Vincent Kompany trotz des komfortablen Vorsprungs keine Nachlässigkeit zulassen. Das Ziel sei es, das Rückspiel „richtig seriös zu gewinnen“. Verzichten muss Bayern dabei auf Joshua Kimmich und Michael Olise, die nach Gelben Karten gesperrt fehlen. ÖFB-Teamspieler Laimer ist vorbelastet und müsste bei einer weiteren Verwarnung im Viertelfinale zuschauen.

Liverpool im Heimspiel unter Druck

Während die Bayern also mit besten Karten ins Heimspiel gehen, kämpfen andere Topklubs am Mittwoch deutlich mehr mit Druck. Liverpool droht etwa das Aus in der Königsklasse. Nach dem 0:1 in Istanbul gegen Galatasaray stehen die Reds unter Zugzwang – und das in einer ohnehin schwierigen Phase.

Das Vertrauen in die Heimstärke von Anfield hat zuletzt gelitten. Beim 1:1 gegen Tottenham gab es Pfiffe von den Rängen, der Rückstand im Titelrennen der Premier League ist längst deutlich. „Wir müssen aufwachen“, forderte Dominik Szoboszlai nach der enttäuschenden Vorstellung. Auch Trainer Arne Slot steht zunehmend in der Kritik.

Neben Liverpool sind mit Newcastle und Tottenham zwei weitere englische Teams gefordert. Newcastle tritt nach einem starken 1:1 im Hinspiel beim FC Barcelona an, Tottenham hingegen steht nach dem 2:5 bei Atletico Madrid vor einer Mammutaufgabe.

Barcelona wiederum setzt auf den nächsten Erfolgslauf unter Hansi Flick. Der Deutsche steht vor einer Vertragsverlängerung bis 2028, nachdem er die Katalanen bereits in seiner ersten Saison zu Meisterschaft und Cupsieg geführt hat.

(red./APA) / Artikelbild: Imago