Bayern vs. Leverkusen: Das DFB-Pokal-Achtelfinale heute Abend live auf Sky

Das DFB-Pokal-Achtelfinale: Sky Sport überträgt alle acht Partien live (mit dem Sky X-Traumpass den DFB-Pokal live streamen)

Michael Leopold und Patrick Helmes begrüßen heute die Zuschauer:innen ab 17:30 Uhr zum DFB – Pokal abend

– abend Die Spitzenspiele Bayern gegen Leverkusen auf Sky Sport UHD zusätzlich auch live in UHD/HDR

Am heutigen Dienstag begrüßt Moderator Michael Leopold die Zuschauer:innen ab 17:30 Uhr aus er Allianz Arena und führt durch die vier Paarungen des Tages. An seiner Seite wird Patrick Helmes die Partie in München sowie die weiteren Begegnungen des Abends analysieren.

Zunächst treffen Drittligist Arminia Bielefeld auf den SC Freiburg und Zweitliga-Schlusslicht Jahn Regensburg auf den VfB Stuttgart. Zur späten Anstoßzeit kommt es dann zum Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und dem Titelverteidiger Bayer Leverkusen, das Sky Sport auf Sky Sport 6 zusätzlich zur regulären Übertragung auch im „Tactical Feed“ anbietet. Parallel dazu empfängt Werder Bremen seinen Ex-Trainer Florian Kohfeldt, der mit dem SV Darmstadt zu Gast ist.

Das Achtelfinale des DFB–Pokals live bei Sky Sport

Dienstag:

17:30 Uhr: Vorberichte und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1

17:30 Uhr: Arminia Bielefeld – SC Freiburg auf Sky Sport 2 (und Sky Sport 4)

17:30 Uhr: Jahn Regensburg – VfB Stuttgart Sky Sport 3

20:15 Uhr: Vorberichte und FC Bayern München – Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport 2 und Sky Sport UHD sowie im „Tactical Feed“ auf Sky Sport 6

20:35 Uhr: SV Werder Bremen – SV Darmstadt 98 auf Sky Sport 3 (und Sky Sport 5)

22:45 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport 1

Beitragsbild: Imago