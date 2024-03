Bayern will mit Sieg gegen Mainz an Leverkusen dranbleiben

Nach dem Erfolg in der Champions League gegen Lazio Rom will der FC Bayern München auch in der deutschen Fußball-Bundesliga wieder in alter Stärke glänzen. Zu spüren bekommen soll das am Samstag (ab 15:15 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga UHD – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) das abstiegsbedrohte Team des FSV Mainz 05, den Kampf um den Titel hat die Tuchel-Elf noch nicht aufgegeben.

Liga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen hat am Sonntag (19.30) Heimrecht gegen den VfL Wolfsburg, dabei soll das nächste Puzzleteil ins Meister-Bild eingefügt werden.

Bayern-Trainer mit gebrochenem Zeh gegen Mainz

FCB-Coach Thomas Tuchel geht gehandicapt in die Partie in München gegen Mainz, hatte er sich doch unter der Woche den rechten großen Zeh gebrochen. Das Malheur passierte vor dem Anpfiff gegen Lazio bei einer Motivationsrede in der Kabine, als der 50-Jährige gegen eine Tür trat. Nun wird der Trainer mit einem Spezialschuh an der Seitenlinie stehen.

Tuchel ist gegen Mainz auf der Suche nach Stabilität – für seinen Fuß und vor allem für seine Elf. Angesichts von zehn Punkten Rückstand auf Tabellenführer Leverkusen blieb der mit Saisonende scheidende Bayern-Trainer in puncto Aufholjagd vorsichtig. Man habe den Titel „noch nicht abgeschenkt“, versicherte er: „Aber es gibt was zwischen abgeschenkt und Kampfansage – Realität. Leverkusen spürt nicht den unmittelbaren Atem von uns.“ Man müsse „gewinnen, gewinnen, gewinnen.“ Konrad Laimer könnte den gesperrten Aleksandar Pavlovic im Mittelfeld ersetzen.

Leverkusen enttäuscht in Europa League

Die Leverkusener wiederum waren diese Woche mit einem blauen Europacup-Auge aus Aserbaidschan (2:2 gegen Karabach Agdam) zurückgekommen. „Wir haben einige Fehler gemacht. Es gibt einiges zu verbessern“, sagte Trainer Xabi Alonso. Gelegenheit dazu bietet sich gegen Wolfsburg, gegen das der Spanier im Gegensatz zur Europa League wieder seine Stammelf aufbieten wird.

Beim 1. FC Köln kehrt unterdessen am Samstag im rheinischen Derby bei Borussia Mönchengladbach Kapitän Florian Kainz nach Angaben von Trainer Timo Schultz in die Startelf zurück, dessen Landsmann Dejan Ljubicic ist gesperrt. Kainz war am vergangenen Wochenende bei der 0:2-Niederlage gegen Leverkusen überraschend nicht zum Einsatz gekommen. Köln liegt auf dem Relegationsrang und hat bereits acht Punkte Rückstand auf Platz 15, der die Rettung vor dem Abstieg garantiert.

