Bayern wollen CL-Achtelfinalaufstieg fixieren

Der FC Bayern München, Liverpool FC und der FC Barcelona biegen am Mittwoch in die Ligaphasen-Zielgeraden der UEFA-Champions-League. Die zweitplatzierten Bayern empfangen in der siebenten von acht Runden mit Union Saint-Gilloise und Raul Florucz (ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – mit Sky X das Spiel live streamen) einen machbaren Gegner. Auf Liverpool wartet eine schwierige Auswärtsaufgabe bei Olympique Marseille, während Barca zu Gast ist bei Slavia Prag mit ÖFB-Legionär Muhammed Cham.

Der FC Bayern muss gegen die Belgier auf den an der Wade verletzten Konrad Laimer verzichten. Die Truppe von Coach Vincent Kompany befindet sich aber in Hochform und hat Jamal Musiala wieder zur Verfügung. In den drei Spielen 2026 feierten die Münchner drei Siege und erzielten 16 Tore. In der Champions League stehen bisher fünf Siege und eine Niederlage zu Buche. Gewinnen Harry Kane und Co. auch gegen Saint-Gilloise, ist ihnen ein Platz in den Top 8 realistischerweise nicht mehr zu nehmen. „Wir wollen die Punkte machen, die reichen hoffentlich fürs Achtelfinale“, meinte FCB-Sportvorstand Max Eberl.

Allerdings haben die Bayern diesmal nicht die volle Fanunterstützung im Rücken. In Folge einer UEFA-Strafe wegen unerlaubter Pyrotechnik bleibt ein Teil der Südkurve leer, das bedeutet mehr als 9.000 Zuschauer weniger. Union, das bei sechs Punkten hält, braucht derweil dringend Punkte, um die Top 24 nicht zu versäumen.

Van Dijk vor Jubiläum

Etwas ausgeglichener ist die Ausgangslage in Marseille: Olympique und Liverpool trennen nur drei Zähler. Beide Teams brauchen einen Dreier, um im Kampf um einen Platz unter den besten acht Teams zu bleiben. Die Südfranzosen wollen sich die derzeit nur mittelmäßige Form des englischen Meisters zunutze machen. Die „Reds“ haben in ihren letzten vier Premier-League-Partien jeweils nur remisiert. „Wir müssen das ändern. Und die nächste Gelegenheit ist in Marseille“, sagte LFC-Kapitän Virgil van Dijk, der vor seinem 350. Einsatz für die Engländer steht. „Es wird ein schwieriges Match, nicht nur wegen der Atmosphäre. Wir spielen gegen ein Team, das es dir sehr schwer macht.“

Für Barcelona verlief die bisherige Königsklassensaison noch nicht ganz nach Wunsch. Doch mit – machbaren – Siegen gegen Slavia sowie zum Abschluss gegen den FC Kopenhagen könnte der Sprung in die Top 8 gelingen. Zu verdauen gilt es in Prag die Liganiederlage vom Sonntag in San Sebastian (1:2). Die Tschechen mit Leihspieler Cham haben unterdessen nur mehr theoretische Aufstiegschancen. Bei Eintracht Frankfurt gibt derweil nach der Trennung von Trainer Dino Toppmöller Interimscoach Dennis Schmitt sein Debüt, und zwar in Aserbaidschan bei Karabach Agdam. Für Yusuf Demir steht mit Galatasaray Istanbul ein Heimspiel gegen Atletico Madrid an.

(APA)

Beitragsbild: Imago