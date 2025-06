Bayern zu Gast in Wiesbaden: Das sind die Erstrunden-Duelle im DFB-Pokal

Bayern München eröffnet seine Jagd auf den 21. Triumph im DFB-Pokal beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden.

Dies ergab die Auslosung der ersten Runde am Sonntag im Fußballmuseum in Dortmund. Die Münchner haben den Pokal seit 2020 nicht gewonnen, in der Vorsaison schieden sie im Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen aus. Ein deutlich schwereres Los erwischte Titelverteidiger VfB Stuttgart, der zu Zweitligist Eintracht Braunschweig reist.

Weil Meister Bayern und Pokalsieger Stuttgart am 16. August im Supercup aufeinander treffen, bestreiten sie ihre Duelle der ersten Pokal-Runde erst am 26./27. August. Alle übrigen Spiele werden vom 15. bis 18. August ausgetragen.

Dortmund gegen Reviernachbar Rot-Weiß Essen

Vorjahresfinalist Arminia Bielefeld bekommt es wie schon im Viertelfinale der vergangenen Saison mit Werder Bremen zu tun. Borussia Dortmund muss zum Reviernachbarn Rot-Weiss Essen aus der 3. Liga, RB Leipzig zu Viertligist SV Sandhausen, Vizemeister Leverkusen zu Viertligist SG Sonnenhof Großaspach.

Insgesamt fünf Fünftligisten haben sich für die erste Runde qualifiziert, vier davon spielen gegen einen Erstligisten: Der FV Engers erwartet Eintracht Frankfurt, Atlas Delmenhorst die Borussia aus Mönchengladbach, FK Pirmasens den Hamburger SV und Hauptrunden-Debütant SV Hemelingen den VfL Wolfsburg.

Als „Losfee“ fungierte der Leichtathlet Owen Ansah, der im vergangenen Jahr als erster Deutscher überhaupt über 100 Meter die Schallmauer von zehn Sekunden durchbrach (9,99 Sekunden).

DFB-Pokal Spielplan: Termine 2025/26

Achtelfinale: 02./03. Dezember 2025

02./03. Dezember 2025 Viertelfinale: 10./11. Februar 2026

10./11. Februar 2026 Halbfinale: 21./22. April 2026

21./22. April 2026 Finale: 23. Mai 2026

Wann und wo steigt das Pokal-Finale 2025?

Das Finale des DFB-Pokals findet wie immer im Olympiastadion in Berlin statt. Dieses Mal am 23. Mai 2026.

Alle Erstrunden-Paarungen im Überblick

Dynamo Dresden – 1. FSV Mainz 05

Arminia Bielefeld – SV Werder Bremen

1. FC Schweinfurt 05 – Fortuna Düsseldorf

SV Wehen Wiesbaden – FC Bayern München

SG Sonnenhof Großaspach – Bayer 04 Leverkusen

1. FC Saarbrücken – 1. FC Magdeburg

1. FC Lokomotive Leipzig – FC Schalke 04

Bahlinger SC – 1. FC Heidenheim

FC Hansa Rostock – TSG 1899 Hoffenheim

TuS Blau-Weiß Lohne – SpVgg Greuther Fürth

SV Sandhausen – RB Leipzig

FC Energie Cottbus – Hannover 96

FC 08 Homburg – Holstein Kiel

SSV Jahn Regensburg – 1. FC Köln

SC Preußen Münster – Hertha BSC

FC Gütersloh – 1. FC Union Berlin

Sportfreunde Lotte – SC Freiburg

BFC Dynamo Berlin – VfL Bochum

FC Eintracht Norderstedt – FC St. Pauli

VfB Lübeck – SV Darmstadt 98

FV Engers 07 – Eintracht Frankfurt

FV Illertissen – 1. FC Nürnberg

ZFC Meuselwitz – Karlsruher SC

Eintracht Braunschweig – VfB Stuttgart

Rot-Weiss Essen – Borussia Dortmund

RSV Eintracht 1949 Stahnsdorf – 1. FC Kaiserslautern

FC Viktoria Köln – SC Paderborn 07

SV Atlas Delmenhorst – Borussia Mönchengladbach

Hallescher FC – FC Augsburg

FK 03 Pirmasens – Hamburger SV

SV Hemelingen – VfL Wolfsburg

SSV Ulm 1846 – SV Elversberg

(SID/Red.)

Bild: Imago