Bayerns Tolisso positiv auf Corona getestet

Corona-Fall beim FC Bayern – Corentin Tolisso wurde positiv getestet.

Der FC Bayern hat Dienstag bekannt gegeben, dass Corentin Tolisso positiv auf das Coronavirus getestet wurde. In einer Mitteilung der Münchner auf ihrer Homepage heißt es, dass sich der 26-Jährige in seiner Heimat in Frankreich befinde.

Tolisso in häuslicher Isolation

Dort sei er in häuslicher Isolation. Angaben zum Gesundheitszustand des Spielers machte der Klub nicht. Tolisso war zuletzt für Frankreich bei der EURO im Einsatz, wo er im Achtelfinale mit der Equipe Tricolore gegen die Schweiz ausgeschieden war.

Beim FC Bayern waren am Montag viele EM-Fahrer mit der Leistungsdiagnostik in die Vorbereitung auf die anstehende Saison gestartet.

