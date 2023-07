Bayerns Tormann-Karussell: Entscheidung bei Mamardashvili gefallen

Nach Sky Informationen wird der FC Bayern den georgischen Nationaltorhüter Giorgi Mamardashvili vom FC Valencia nicht verpflichten.

Zwar hat es Gespräche gegeben, allerdings befanden sich diese nie in einem fortgeschrittenem Stadium. Außerdem ist der 22-Jährige den Bayern zu teuer.

Bei Baumann ist die Spur kalt

Auch bei Hoffenheims Oliver Baumann ist die Spur kalt. Nach Sky Informationen haben die Bayern-Bosse zwar intern über den Schlussmann der TSG diskutiert, dennoch ist der 33-Jährige aktuell kein heißes Thema an der Säbener Straße.

In der Causa Alexander Nübel geht das Warten derweil weiter: Die Bayern haben dem VfB Stuttgart noch nicht auf das zweite verbesserte Angebot geantwortet. Der 26-Jährige soll allerdings verliehen werden, die Schwaben haben in der Folge gute Chancen. Ein Verbleib von Nübel in München ist nahezu ausgeschlossen.

Auch bei Yann Sommer ist die Situation weiter unverändert. Der Schweizer hat noch keine Wechsel-Freigabe erhalten. Inter will Sommer als Onana-Nachfolger.

(skysport.de)

Bild: Imago