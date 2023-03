BC Vienna im Finale des Alpe-Adria-Cups

via

Der BC Vienna hat sich am Mittwochabend mit einem 93:80 (58:34) über den slowakischen Klub Spisski Rytieri für das Finale des Alpe-Adria-Cups qualifizieren. Die Wiener, bei denen Enis Murati mit 23 Punkten bester Mann war, treffen bei dem von ihnen organisierten Final Four am Donnerstag (19.00 Uhr) nun auf MKS Dabrowa Gornicza.

„Gratulation an meine Jungs für eine großartige Defensive in der ersten Halbzeit, das war ausschlaggebend für den Sieg am heutigen Abend“, freute sich Vienna-Coach Aramis Naglic.

