BC Vienna überrascht gegen ABA-League-Tabellenführer

Der BC Vienna hat am Samstagabend für eine Überraschung in der ABA League gesorgt.

Die Wiener, die zuletzt acht Niederlagen in Serie kassiert hatten, besiegten Olimpija Ljubljana und damit den Tabellenführer der Gruppe B vor eigenem Publikum 93:89 (47:38). Souleymane Boum jr. war mit 29 Punkten der beste Scorer. Rasid Mahalbasic überzeugte mit einem Double-Double aus 20 Zählern und elf Rebounds.

BC Vienna fährt dritten ABA-League-Sieg ein

Die Gastgeber hatten in ihrer fast ausverkauften Heimhalle bereits vor der Pause den Grundstein zum Sieg gelegt. In den ersten 20 Minuten verwandelten sie 57 Prozent ihrer Distanzwürfe. Am Ende waren es noch immer 45,5 Prozent. Beim Gegner aus Slowenien blieb der Vorarlberger Luka Brajkovic ohne Punkte. Er holte fünf Rebounds. Vienna feierte in der Premierensaison in dem internationalen Bewerb den dritten Sieg im zwölften Spiel. Für Ljubljana setzte es die dritte Niederlage.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.