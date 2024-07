Beachvolleyball-Weltmeister für Hörl/Horst eine Nummer zu groß

Wie vorhergesehen wird das dritte Gruppenspiel über den Aufstieg von Julian Hörl und Alexander Horst beim olympischen Beachvolleyball-Turnier in Paris entscheiden.

Das österreichische Duo unterlag Mittwochfrüh in der Eiffelturm-Arena den tschechischen Weltmeistern David Schweiner/Ondrej Perusic mit 0:2 (-18,-13). Zuvor hatte es am Sonntag in diesem schwierigen E-Pool auch ein 0:2 gegen die Brasilianer Evandro/Arthur gegeben.

Hörl/Horst fanden nach dem Starkregen in der Nacht bei Sonnenschein in der schon fast randvoll mit Fans gefüllten Mega-Arena gut in die Partie, waren mit dem favorisierte Team gleichauf und im ersten Satz sogar 11:9 in Führung. Für den Satzgewinn reichte es nicht. Auch der zweite Durchgang blieb zunächst offen (6:6), ehe die Tschechen Abstand schufen und diesen locker ins Ziel brachten.

Am Freitag (11:00) ist die Partie gegen die Kanadier Sam Schachter/Daniel Dearing angesetzt, ein Sieg für Rot-Weiß-Rot ist Pflicht. Die Top zwei jeder Gruppe ziehen wie die beiden besten Gruppendritten ins Achtelfinale ein. Die übrigen vier Dritten spielen sich in Play-off-Partien die beiden letzten Tickets für die K.o.-Phase aus.

(APA) / Bild: GEPA