„Bedeutender Schritt“: Ex-WAC-Kicker wechselt nach Amstetten

Zweitligist SKU Amstetten hat die Verpflichtung von Maximilian Scharfetter bekannt gegeben. Der 22-jährige Mittelfeldspieler kommt vom Wolfsberger AC zu den Niederösterreichern und unterschreibt im Mostviertel einen Vertrag bis 2027.

Scharfetter wechselte im Jahr 2016 von seinem Jugendklub Radstadt in die Akademie der Lavanttaler. In der Saison 2023/24 debütierte er unter Manfred Schmid in der ADMIRAL Bundesliga. Der gebürtige Salzburger absolvierte insgesamt acht Einsätze in der höchsten österreichischen Spielklasse, davon vier von Beginn an. In der abgelaufenen Spielzeit kam der junge Offensivspieler für die Amateure der Wolfsberger in der Regionalliga Mitte zum Einsatz.

SKU-Sportdirektor Thomas Gebauer sagte über den Neuzugang: „Maximilian Scharfetter hat uns im Probetraining voll überzeugt. Mit seiner Schnelligkeit, seiner Mentalität und seinem klaren Fokus bringt er genau die Eigenschaften mit, die perfekt zu unserer Spielweise passen. Maxi hat bereits erste Erfahrungen in der Bundesliga gesammelt, und wir sind überzeugt, dass er das Potenzial hat, dorthin zurückzukehren. Wir freuen uns sehr, ihn auf diesem Weg begleiten und fördern zu können.“

Maximilian Scharfetter meinte über die neue Aufgabe: „Der Wechsel zum SKU Amstetten ist für mich ein bedeutender Schritt, auf den ich mich unglaublich freue. Die Gespräche waren von Anfang an geprägt von Vertrauen und einem richtig guten Gefühl – ich hatte sofort den Eindruck, dass es genau das Umfeld ist, das ich jetzt brauche. Ich sehe in Amstetten die perfekte Chance, mich sportlich sowie auch persönlich weiterzuentwickeln und gleichzeitig mit einer ambitionierten Mannschaft etwas Großes zu erreichen. Ich kann es kaum erwarten, im Trikot auf dem Platz zu stehen, alles zu geben und gemeinsam mit dem Team eine starke, erfolgreiche Saison zu spielen.“

