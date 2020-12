Bedient sich der SK Sturm bei Wacker Innsbruck?

via

via Sky Sport Austria

Der SK Sturm Graz hat offenbar einen Spieler von Zweitligist FC Wacker Innsbruck am Radar. Wie die Tiroler Ausgabe der “Krone” am Dienstag berichtet, ist der SK Sturm an Linksverteidiger Thomas Kofler interessiert.

Der FC Wacker Innsbruck rangiert derzeit auf Rang fünf in der 2. Liga. Sechs Zähler fehlen auf den Aufstiegsplatz, welcher derzeit vom SV Lafnitz belegt wird. Im Kampf um den Aufstieg in die Tipico Bundesliga könnte den Tirolern nun ein Leistungsträger abhanden kommen.

Dem Bericht zufolge könnte Linksverteidiger Thomas Kofler bald für den Grazer Bundesligisten auflaufen. Der 22-Jährige könnte als Backup für Amadou Dante fungieren und Trainer Christian Ilzer damit mehr Möglichkeiten bieten.

Thomas Kofler absolvierte in der aktuellen Saison 14 Pflichtspiele für Wacker Innsbruck. Ein Tor hat der Linksverteidiger dabei erzielte. Beim Cup-Duell in der vergangenen Woche gegen Sturm Graz stand Kofler bis zur 78. Minute auf dem Feld.

Bild: GEPA