Beef mit Renningenieur!? Verstappen liefert sich hitzige Wortgefechte

Max Verstappen hatte beim Großen Preis von Belgien alles im Griff. Dennoch war der Dauersieger während des Rennens nicht mit allem zufrieden und lieferte sich gleich mehrfach ein Wortgefecht mit seinem Renningenieur Gianpiero Lambiase.

Bereits im Qualifying und Sprint lieferten sich Verstappen und Lambiase heftige Diskussionen am Funk. Red Bulls Motorsportchef bezeichnete die beiden prompt am Sky Mikrofon als „altes Ehepaar“.

Im Rennen, das Verstappen von Startplatz sechs aus am Ende mit über 22 Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen Sergio Perez gewann, gingen die Diskussionen am Funk in eine neue Runde. Den Ton klang dabei ganz schön rau. „Max, bitte nutze deinen Verstand“, funkte Lambiase in Runde 13 in Richtung Verstappen. Dabei ging es um den Umgang mit den Reifen und die Boxenstrategie.

Der WM-Spitzenreiter reagierte sofort. „Machen wir beide (Checo und Verstappen, Anm. d. Red.) den Stopp?“, erwiderte Verstappen und wollte damit wohl einen Doppel-Stopp seines Teams. Doch Red Bull hatte einen anderen Plan. „Du folgst meinen Anweisungen“, machte Lambiase klar. „Ich will wissen, ob beide Autos nicht besser reinkommen sollten“, so Verstappen. Die Antwort klipp und klar: „Max, bitte folge meinen Anweisungen und vertraue mir. Dankeschön.“

Lambiase weist Verstappen zurecht

Red Bull holte Verstappen eine Runde nach Perez an die Box. Der Niederländer kam rund 2,5 Sekunden hinter dem Mexikaner zurück auf die Strecke, machte den Rückstand aber binnen weniger Runden weg und setzte in Runde 17 zum entscheidenden Überholmanöver an. Danach fuhr er seinem achten Sieg in Serie sowie seinem zehnten Saisonsieg entspannt entgegen. Mit dem 13. Erfolg in Serie baute Red Bull seinen Rekord aus. Verstappen führt die WM-Wertung nun zudem mit 125 Punkten Vorsprung auf seinen Teamkollegen.

Allerdings hatte der 25-Jährige zwischendurch nach seinem zweiten Stopp noch eine weitere hitzige Diskussion mit Lambiase. Der Italo-Brite wies seinen Fahrer zurecht, die Reifen nicht direkt zu hart zu beanspruchen. „Diese Reifen hatten eine große Abnutzung im ersten Stint. Ich bitte dich daher, jetzt mit mehr Verstand zu fahren“, so der Renningenieur. Verstappen antwortete ironisch: „Ich kann auch noch weiter pushen und wir kommen noch mal an die Box. Ein kleines Boxenstopp-Training?“. Daraufhin meinte Lambiase nur kurz und knapp: „Nein, nicht dieses Mal.“

„Wenn man die Hintergründe kennt, versteht man es. Ich will es nicht im Detail erläutern. Einmal ging es um die schnellste Runde und dann um gewisse Schonungen und ob der andere (Perez, Anm. d. Red.) es auch macht“, erklärte Marko bei Sky die Diskussionen am Funk mit einem breiten Grinsen. Diese hitzigen Gespräche gebe es immer wieder und seien nicht ungewöhnlich.

Marko schwärmt von Verstappen

Angesprochen auf die Leistung des Spa-Siegers geriet Marko ins Schwärmen: „Das ganze Wochenende war eine unglaubliche Performance. Es ist mit einer Leichtigkeit und einer Souveränität. Das erhebt Max jetzt schon zu einem der ganz großen des Sports. Wie weit es noch gehen wird, weiß ich nicht. In der relativ kurzen Zeit so viel zu erreichen – er wird am 30. September 26 Jahre alt oder jung. Es ist in der Entwicklung noch kein Ende abzusehen. Er findet das Limit, geht mit den Reifen unglaublich schonend um. Wir können vor ihm als Team nur den Hut ziehen. Wir genießen es und wollen es weiter haben.“

Die Brisanz um die deutlichen Ansagen am Funk waren spätestens im Parc ferme auch bei Verstappen wieder vergessen. „Wir sehen die Zahlen und diese Strecke ist sehr hart zu den Reifen, man will also keine unnötigen Dinge machen und so haben wir es bis zum Ende gemacht“, betonte der Seriensieger im Ziel.

Die Diskussionen mit Lambiase waren für ihn mit Sicherheit das Aufregendste bei seinem 45. Karriereerfolg.

