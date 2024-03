Für den WAC ist in der 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga das Motto klar: „Verlieren verboten“! Die Lavanttaler müssen am Sonntag auswärts gegen Sturm Graz voll anschreiben, um weiter im Rennen um den Einzug in die Meistergruppe zu bleiben.

Mit 29 Punkten reüssieren die Kärntner auf dem siebten Tabellenplatz, zwei Punkte hinter dem SK Rapid, die im Moment den letzten Platz in der Meistergruppe innehaben. Der Wolfsberger AC brauchen in den letzten beiden Runden zwei Siege, müssen aber auf Schützenhilfe der anderen Bundesligisten hoffen.

Was für den WAC spricht, ist die beeindruckende Auswärtsbilanz beim SK Sturm Graz. Das Team von Trainer Manfred Schmid hat sieben der letzten acht Duelle in der Merkur Arena für sich entscheiden können, gilt als hoch unangenehmer Gegner für die Grazer.

WAC fühlt sich in der Merkur Arena wohl

Von April 2019 bis Oktober 2022 gewannen die Lavanttaler alle Spiele gegen Sturm, die letzte Partie des WAC gegen die Grazer ging jedoch knapp mit 2:3 verloren. Als interessantes Detail: Beim ersten Duell der Sieben-Spiele-Siegesserie des WAC in Graz saß Christian Ilzer auf der Wolfsberger Trainerbank und konnte als Sturm-Trainer jedoch nur eine von fünf Spielen gegen die Kärntner daheim für sich entscheiden.

In den vergangenen acht Bundesliga-Spielen der Lavanttaler gegen Sturm können die Wolfsberger auf eine Torbilanz von 20:7 blicken. Der „X-Faktor“ war in dieser Zeit wohl Michael Liendl. Der Mittelfeld-Zauberer, mittlerweile in Ruhestand, konnte in dieser Zeit fünf Mal für den WAC gegen Sturm netzen und legte vier weitere Treffer auf.

Die vergangenen acht Auswärtsspiele des WAC bei Sturm

21. April 2019: Sturm Graz – Wolfsberger AC 1:2

02. November 2019: Sturm Graz – Wolfsberger AC 0:4

03. Juni 2020: Sturm Graz – Wolfsberger AC 1:2

21. Februar 2021: Sturm Graz – Wolfsberger AC 1:2

21. April 2021: Sturm Graz – Wolfsberger AC 0:1

31. Oktober 2021: Sturm Graz – Wolfsberger AC 0:3

15. Mai 2022: Sturm Graz – Wolfsberger AC 1:4

16. Oktober 2022: Sturm Graz – Wolfsberger AC 3:2

Ein spektakuläres Tor von Liendl in der Merkur Arena bleibt den Fußballfans wohl besonders in Erinnerung: Am 31.10.2021 schlug es in der 16. Minute hinter dem damaligen Sturm-Goalie Jörg Siebenhandl ein. Liendl nutzte Zeit und Raum für einen platzierten Kunstschuss aus 25 Metern ins lange Eck zum zwischenzeitlichen 1:0 für den WAC.

Throwback: Liendl trifft traumhaft gegen Sturm

Die Wolfsberger müssen in Graz wohl zumindest punkten, um die Chance auf den Einzug in die Meistergruppe wahren zu können.

