Befreiungsschlag für Köln und Struber im Pokal

Der kriselnde 1. FC Köln hat für eine kleine Pokal-Überraschung gesorgt und den deutschen Bundesligisten Holstein Kiel in der zweiten Runde des DFB-Pokals ausgeschaltet. Der Absteiger, der in der 2. Deutschen Bundesliga arge Probleme hat, setzte sich in einem ganz zähen Spiel mit 3:0 (1:0) durch und zog erstmals seit drei Jahren ins Achtelfinale ein.

Während FC-Trainer Gerhard Struber und der in der Kritik stehende Sportchef Christian Keller zumindest wegen des Ergebnisses etwas durchatmen durften, können sich die schwachen Kieler nun vollends auf die schwierige Mission Bundesligaverbleib konzentrieren.

Von einem Klassenunterschied war am Dienstagabend nichts zu spüren – im Gegenteil: Köln ging früh durch Tim Lemperle (8.) in Führung und verschaffte sich damit zumindest für einige Minuten Sicherheit. Kiel dagegen enttäuschte und scheiterte zum dritten Mal in den vergangenen vier Jahren in der zweiten Runde. Die beste Chance vergab Shuto Machino mit einem Kopfball an die Latte (82.), danach traf Luca Waldschmidt (87./90.+7) noch zweimal für den FC.

Die Kölner, die in der Liga zuletzt zwei Niederlagen kassiert und den Anschluss an die Aufstiegsplätze verloren hatten, waren von Beginn an etwas aktiver und belohnten sich. Lemperle setzte sich bei seinem Kopfballtreffer mit einem leichten Schubser gegen Kiels Max Geschwill durch.

Viele Ballverluste und Fehlpässe

Eine Reaktion der Kieler blieb jedoch zunächst aus. Finn Porath (14.) sorgte zwar für die erste Chance des Bundesligisten, Kölns Marvin Schwäbe, der im Pokal die Nummer eins Jonas Urbig vertreten durfte, wehrte den Ball aber mühelos ab. Knapp 15 Minuten später setzte Marvin Schulz (29.) einen Freistoß neben das Tor – weitere Möglichkeiten erspielten sich die Teams aber vor der Pause nicht.

Stattdessen leisteten sich beide immer wieder Ballverluste und Fehlpässe. Mit der Führung im Rücken konzentrierte sich Köln auf seine Defensive und stellte die einfallslosen Kieler damit vor große Schwierigkeiten.

Kiel ohne Mittel – Köln ohne Risiko

Das Niveau blieb auch nach der Pause äußerst mäßig. Kiel fand keine Mittel, Köln wollte nicht ins Risiko gehen. Die Minuten verstrichen ohne Höhepunkte, die FC-Profis ließen sich schon früh bei Freistößen und Einwürfen auffällig viel Zeit. ÖFB-Legionär Benedikt Pichler kam für Kiel erst in der Schlussphase auf das Feld (84.).

Das reizte die Kieler aber anscheinend nicht, von einem Pokalkrimi war dieses Spiel weiterhin meilenweit entfernt.

Vizemeister Stuttgart bliebt mit einem knappen 2:1 gegen den FC Kaiserslautern im Bewerb. Jahn Regensburg setzte sich im Heimspiel gegen Greuther Fürth mit 1:0 durch.

