Befürchtungen bestätigt: Saison-Aus für Odermatt-Freund Kohler

Für den Schweizer Marco Kohler ist die alpine Ski-Saison vorbei. Die schlimmen Befürchtungen nach dem Sturz am Donnerstag haben sich bestätigt. Der gute Freund von Sieger Marco Odermatt hat sich bei der verkürzten Abfahrt in Wengen eine schwere Knieverletzung zugezogen. Kohler stürzte während seinem Lauf mit etwa 140 km/h Geschwindigkeit. Die Diagnose lautet: Riss des vorderen Kreuzbandes, des inneren Meniskus und eine Zerrung des Innenbandes im rechten Knie. Ein Comeback in der laufenden Saison ist damit vom Tisch. Ein Hubschrauber brachte den 26-Jährigen vom Rand der Piste ins Krankenhaus. Der Schweizer Ski-Verband bestätigte die schwere Verletzung noch am Donnerstagabend. Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Unglückliche Wengen-Historie für Kohler

Für Kohler ist es nicht die erste schmerzhafte Erfahrung in Wengen. Bereits 2020 verletzte sich der 26-Jährige am Lauberhorn schwer, als er als Vorläufer an den Start ging. Damals zog er sich einen Kreuzband-, Innenband-, Patellasehnen- und Meniskusriss zu.

Mit Odermatt verbindet Kohler eine lange Freundschaft. Die beiden treten schon seit der Jugend gemeinsam bei Rennen an, auch die Familien pflegen ein freundschaftliches Verhältnis. Odermatt fühlte nach seinem Sieg mit seinem Teamkollegen und Freund: „Es ist extrem schade. Ich habe mir den ersten Sieg mit anderen Emotionen gewünscht.“

(Red.) / Bild: GEPA