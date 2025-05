Bei EL-Final-Generalprobe: Tottenham unterliegt Aston Villa

Tottenham Hotspur ist die Generalprobe für das Europa-League-Finale misslungen.

Die Londoner mussten sich am Freitag mit ÖFB-Verteidiger Kevin Danso bei Aston Villa verdient mit 0:2 (0:0) geschlagen geben. Während die „Spurs“ in der Premier League weiter nur Tabellen-17. bleiben, sammelte Aston Villa wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Startplätze. Im rein englischen EL-Endspiel treffen Tottenham und Manchester United am Mittwoch in Bilbao aufeinander.

In Birmingham spielte Danso in der Spurs-Innenverteidigung durch. Beim 0:1 durch Ezri Konsa (59.), der nach einem Eckball abstaubte, war der ÖFB-Legionär unbeteiligt. Genauso wie beim zweiten Villa-Treffer von Boubacar Kamara, der von der Strafraumgrenze wuchtig ins lange Eck traf (73.). Für die Nordlondoner von Trainer Ange Postecoglou war es die fünfte Niederlage in den jüngsten sechs Premier-League-Partien. Aston Villa, seit 18 Liga-Heimspielen ungeschlagen, kletterte vorübergehend auf den vierten Platz.

(APA) / Bild: Imago