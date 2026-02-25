Bei Inter „geht das Licht aus“: Pressestimmen zur CL-Blamage

„Blamage“, „Katastrophe“, „Enttäuschung“: Nach dem überraschenden Aus des Vorjahresfinalisten in der Champions League ist die italienische Presse hart mit Inter Mailand ins Gericht gegangen.

Das 1:2 im Rückspiel der Playoffs gegen den klaren Außenseiter FK Bodö/Glimt ließ die Beobachter in der stolzen Fußball-Nation eine Woche nach dem 1:3 im Hinspiel konsterniert zurück.

HIGHLIGHTS | Inter Mailand – Bodö/Glimt | Playoff-Rückspiel

„Für diese Blamage gibt es keine Entschuldigungen. Eine vorhersehbare und verschlafene Mannschaft bricht gegen die Norweger zusammen“, schrieb die Gazzetta dello Sport über das Ausscheiden des Tabellenführers der Serie A: „Die norwegische Fahne weht über San Siro. Bodö ist eine Klapperschlange, die sich ducken und dann blitzschnell zuschlagen kann“, resümierte die Gazzetta.

Auch der Corriere dello Sport fand deutliche Worte: „Inter, eine Katastrophe! In San Siro geht das Licht aus“, titelte die Zeitung mit Blick auf die verpasste „Remuntada“, die erhoffte Aufholjagd. „Inter verabschiedet sich auf bittere und enttäuschende Weise aus der Champions League“, kommentierte Tuttosport.

„Soll keine Ausrede sein“: Chivu über CL-Aus von Inter

Bei den Beteiligten herrschte ebenfalls Ernüchterung. „Es ist uns nicht gelungen, das Spiel zu öffnen, und in der zweiten Halbzeit hatten sie deutlich mehr Energie als wir. Wir haben alles gegeben, was wir hatten“, sagte Trainer Cristian Chivu bei Sky Sport. „Es herrscht große Bitterkeit. Aber wir müssen ein neues Kapitel aufschlagen. Bodö hatte mehr Energie – sie haben es verdient, weiterzukommen.“

Den italienischen Teams droht eine komplett gebrauchte Saison in der Königsklasse. Neben Inter ist auch Meister SSC Neapel, der die Ligaphase nicht überstand, bereits ausgeschieden. Lediglich Juventus Turin und Atalanta Bergamo können noch das Achtelfinale erreichen – doch die formschwachen Turiner brauchen nach dem 2:5 im Hinspiel gegen Galatasaray Istanbul am Mittwoch ein Fußballwunder, Bergamo müsste einen 0:2-Rückstand gegen Borussia Dortmund aufholen. Beide Matches sind im Rahmen des CL-Mittwochs ab 18 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria zu sehen!

Auch in der WM-Qualifikation war Norwegen mit zwei klaren Erfolgen dem Weltmeister von 2006 überlegen. Die Squadra Azzurra muss in die Playoffs, während Erling Haaland und Co. ihren Startplatz sicher haben. „Mamma mia! Jetzt haben Italiener Albträume von Norwegen“, jubelte die norwegische Zeitung Aftenposten nach dem nächsten Coup.

„Unglaublich“: Mancity und Lissabon winken

„Es klingt unglaublich, aber wir sind dabei“, jubelte Torschütze Jens Petter Hauge. „Es ist fantastisch, was wir erreicht haben, es ist wirklich großartig.“ Der Offensivspieler lief in der Saison 2020/21 ausgerechnet für Inters Lokalrivalen Milan auf. Danach folgte der Sprung zu Eintracht Frankfurt, ehe er im Jänner 2025 nach mehreren Leihgeschäften zu Bodö/Glimt wechselte. Noch ist man aber nicht fertig. „Wir verschieben die Party, mal schauen, wie lange es dauert, aber irgendwann wird es eine Party geben“, sagte Verteidiger Fredrik Björkan nüchtern.

(SID/Red./APA.)

Beitragsbild: Imago.