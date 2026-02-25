Favoritenschreck vom Polarkreis: Bodø mischt Fußball-Europa auf

Spätestens seit dieser Saison ist der FK Bodø/Glimt Fußballfans in ganz Europa ein Begriff. Mit dem Sieg im Champions-League-Playoff gegen Inter Mailand schreibt der norwegische Meister Fußballgeschichte. Doch schon in den vergangenen Jahren sorgte der Klub vom Polarkreis im Europacup für Aufsehen.

Ein Blick in die Vereinsgeschichte zeigt die bemerkenswerte Entwicklung von Bodø: Nach zwei Pokalsiegen in den Jahren 1975 und 1993 spielte der Klub nach mehreren Auf- und Abstiegen erst ab der Saison 2016/17 wieder durchgehend in der höchsten norwegischen Spielklasse.

Anfang 2018 übernahm Cheftrainer Kjetil Knutsen das Kommando und leitete eine neue Ära ein. Nur zwei Jahre später führte er Bodø zur ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Auf internationaler Bühne war in der Europa-League-Qualifikation damals allerdings noch in der dritten Runde gegen die AC Milan Endstation.

6:1 gegen Mourinhos Roma

2021 gelang Bodø dann die Teilnahme an einem europäischen Bewerb. Nach dem Aus in der Champions-League-Qualifikation starteten die Norweger in der erstmals ausgetragenen Conference League und sorgten dort für die erste große Sensation. Ein historischer 6:1-Heimsieg gelang am dritten Spieltag der Gruppe C gegen die AS Roma unter Startrainer José Mourinho – der Klub, der Monate später den Titel holen sollte.

Bodø feiert Kantersieg gegen Roma

Als Gruppenzweiter zog Bodø in die K.o.-Phase ein. Dort folgten Siege gegen Celtic Glasgow und AZ Alkmaar, ehe im Viertelfinale erneut die Roma wartete. Nach einem 2:1-Hinspielsieg in Norwegen bedeutete ein 0:4 in Rom das Ende einer dennoch erfolgreichen Europacup-Saison.

Erfolgslauf in der Europa League endet im Halbfinale

Nach eher enttäuschenden Auftritten in der Europa League und der Conference League in den Saisonen 2022/23 und 2023/24 sollte Bodø in der Spielzeit 2024/25 abermals für Furore in Fußball-Europa sorgen. Zwar wurde die Qualifikation für die Champions League nach einer Playoff-Niederlage gegen Roter Stern Belgrad knapp verpasst, doch in der Europa League folgte ein eindrucksvoller Lauf.

Mit Siegen gegen unter anderem den FC Porto, Braga und Besiktas verpassten die Norweger die Top acht der erstmalig ausgetragenen Ligaphase nur knapp. Punktgleich mit den achtplatzierten Glasgow Rangers entschied letztlich die Tordifferenz zugunsten der Schotten.

In der K.o.-Phase setzte sich Bodø gegen Twente Enschede, Olympiakos Piräus – Vorjahressieger der Conference League – und Lazio Rom durch. Die Europacup-Reise war erst im Halbfinale gegen den späteren Pokalsieger Tottenham Hotspur vorbei.

Bodø feiert Viertelfinal-Erfolg gegen Lazio

Bodø schockt Favoriten in der Champions League

Nach den Erfolgen in der aktuellen Champions-League-Saison scheint Bodø endgültig in der Königsklasse angekommen zu sein. Mit Siegen gegen Manchester City, Atlético Madrid und zuletzt Inter Mailand sorgte der Klub in den vergangenen Monaten international für Schlagzeilen. Auch Sturm Graz bekam die Wucht der Norweger zu spüren. Im Qualifikations-Playoff der Königsklasse setzte sich Bodø gegen den österreichischen Meister mit einem Gesamtscore von 6:2 durch.

Überzeugender Heimsieg gegen Man City

Nach dem 3:1-Heimsieg im Playoff-Hinspiel gegen Inter legte Bodø auch im San Siro nach und gewann gegen den Vorjahresfinalisten mit 2:1.

Meilenstein für norwegischen Fußball

Mit dem Erfolg gegen Inter gelang es Bodø nun, norwegische Fußballgeschichte zu schreiben. Mit Rosenborg Trondheim schaffte es zwar 1996/97 schon einmal ein Klub aus Norwegen in das Viertelfinale der Champions League, damals allerdings ohne einen Aufstieg in einem K.o-Duell. Bodø konnte ein solches nun als erster norwegischer Klub für sich entscheiden. Im Achtelfinale warten nun Sporting Lissabon oder ein Wiedersehen mit Man City. Die Auslosung erfolgt am Freitag.

Sky Sport Austria überträgt die Ziehung LIVE im kostenlosen Stream hier auf skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App sowie im TV auf Sky Sport Austria 1. Die Ziehung beginnt um 12:00 Uhr. Im Anschluss überträgt Sky Sport auch die Achtelfinal-Auslosung der Europa League (13:00 Uhr) und der Conference League (14:00 Uhr).

Playoff-Sensation bei Inter Mailand

Bilder: Imago