Die Champions‑League‑Auslosung 2025/26 steht an – am Freitag ab 12:00 Uhr werden in Nyon die Achtelfinal‑Paarungen gezogen. Sky überträgt die Ziehung live im kostenlosen Stream, in der Sky Sport Austria App sowie im TV auf Sky Sport Austria 1. Welche Teams aufeinandertreffen können, wie der Modus funktioniert und welche Termine jetzt wichtig werden, erfährst du hier.

Wann findet die Auslosung der Champions League statt?

Die Auslosung der Achtelfinalspiele der UEFA Champions League 2025/26 findet am Freitag, den 27. Februar, um 12:00 Uhr statt.

Wo wird die Auslosung der Champions League übertragen?

Sky Sport Austria überträgt die Ziehung LIVE im kostenlosen Stream hier auf skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App sowie im TV auf Sky Sport Austria 1. Die Ziehung beginnt um 12:00 Uhr. Im Anschluss überträgt Sky Sport auch die Achtelfinal-Auslosung der Europa League, diese beginnt um 13:00 Uhr.

Welches Teams sind qualifiziert?

Die nach der Ligaphase auf Rang 1-8 Platzierten sind automatisch für das Achtelfinale qualifiziert. Das sind dieses Jahr:

Arsenal

FC Bayern

Liverpool

Tottenham Hotspur

FC Barcelona

Chelsea

Sporting Lissabon

Manchester City

Platz 9-24 kämpfen in den Playoff-Partien (siehe unten) um die restlichen 8 Plätze für das Achtelfinale. Folgende Teams haben sich bereits durchgesetzt:

Atletico Madrid

Wie läuft die CL-Auslosung ab?

Im Achtelfinale wird immer ein Top-8-Team auf einen Playoff-Sieger treffen, wobei die gesetzte Mannschaft (Top-8) im Rückspiel Heimrecht hat. Zudem gibt es keine Länderbeschränkung mehr. Das heißt, dass auch zwei Teams aus der gleichen Nation aufeinandertreffen können. Auch Duelle, die es bereits in der Ligaphase gegeben hat, sind wieder möglich.

Aus der Achtelfinal- Auslosung ergibt sich auch der restliche Turnierpfad bis zum Finale. Dieses findet am 30. Mai in Budapest statt.

Wo findet die CL-Auslosung statt?

Das Haus des Europäischen Fußballs in Nyon in der Schweiz ist wie gewohnt der Austragungsort für die Auslosung.

Welche Partien hat die Playoff-Auslosung ergeben?

Hinspiele:

Dienstag, 17. Februar:

18.45 || Galatasaray Istanbul (TUR) 5:2 Juventus Turin (ITA)

21.00 || AS Monaco (FRA) 2:3 Paris SG (FRA)

21.00 || Benfica Lissabon (POR) 0:1 Real Madrid (ESP)

21.00 || Borussia Dortmund (GER) 2:0 Atalanta Bergamo (ITA)

Mittwoch, 18. Februar:

18.45 || Qarabağ (AZE) 1:6 Newcastle United (ENG)

21.00 || Club Brugge (BEL) 3:3 Atlético Madrid (ESP)

21.00 || Bodø/Glimt (NOR) 3:1 Inter Mailand (ITA)

21.00 || Olympiacos Piräus (GRE) 0:2 Bayer Leverkusen (GER)

Rückspiele:

Dienstag, 24. Februar:

18.45 || Atletico Madrid (ESP) 4:1 Club Brugge (BEL)

21.00 || Newcastle United (ENG) – Qarabağ (AZE)

21.00 || Inter Mailand (ITA) – Bodø/Glimt (NOR)

21.00 || Bayer Leverkusen (GER) – Olympiacos Piräus (GRE)

Mittwoch, 25. Februar:

18.45 || Atalanta Bergamo (ITA) – Borussia Dortmund (GER)

21.00 || Juventus Turin (ITA) – Galatasaray Istanbul (TUR)

21.00 || Paris SG (FRA) – AS Monaco (FRA)

21.00 || Real Madrid (ESP) – Benfica Lissabon (POR)

Jeder Verein spielt einmal an einem Dienstag und einmal mittwochs. Bei Stadion- oder Stadtkonflikten werden die Spiele gemäß den von der UEFA-Kommission für Klubwettbewerbe festgelegten Grundsätzen für Stadion- und Stadtkonflikte gelöst. Die UEFA wird den Spielplan mit den Terminen und Anstoßzeiten nach der Auslosung bestätigen.

Die acht Klubs, die sich in den Playoffs durchsetzen, ziehen in die Runde der letzten 16 ein.

Alle Infos zur Übertragung der Champions League gibt es hier.

Können Teams aus dem gleichen Verband in den Playoffs der K.-o.-Phase der Champions League aufeinandertreffen?

Ja, in den Playoffs der K.-o.-Phase können Mannschaften auf andere Teams aus demselben nationalen Verband treffen. Die Teams könnten auch auf Gegner treffen, gegen die sie bereits in der Ligaphase gespielt haben.

Wann findet die K.-o.-Phase der Champions League 2025/26 statt?

Playoffs der K.-o.-Phase: 17./18. & 24./25. Februar 2026

Achtelfinale: 10./11. & 17./18. März 2026

Viertelfinale: 7./8. & 14./15. April 2026

Halbfinale: 28./29. April & 5./6. Mai 2026

Finale: 30. Mai 2026 (Budapest)

Wann und wo ist das Finale der Champions League Saison 2025/26?

Das Finale der CL-Saison 2025/26 wird in der Puskás Aréna in Budapest stattfinden. Das Endspiel wird zum ersten Mal in der ungarischen Hauptstadt ausgetragen.

Bild: Imago