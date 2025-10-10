Bei ÖFB-Rekordsieg: Alle Feldspieler an Toren beteiligt

Das ÖFB-Team hat beim 10:0-Erfolg gegen San Marino nicht nur den höchsten Sieg der Verbandsgeschichte gesorgt, sondern dabei auch eine beeindruckende Statistik aufgewiesen. Denn gegen San Marino waren alle Feldspieler, die in der Startelf standen, an mindestens einem Treffer beteiligt.

Marko Arnautovic war mit seinem Viererpack natürlich der überragende Mann am Platz. Doch auch seine Startelf-Kollegen zeigten beim Rekordsieg auf. Bis auf Torhüter Patrick Pentz war jeder einzelne Spieler der österreichischen Nationalmannschaft, der gegen San Marino in der Startelf stand, an mindestens einem Treffer beteiligt.

Nicht nur Arnautovic: Gesamtes ÖFB-Team gegen San Marino in Torlaune

Neben Arnautovic trugen sich auch Romano Schmid, Michael Gregoritsch, Stefan Posch (Doppelpack) und Konrad Laimer in die Torschützenliste ein, ebenso durfte sich der eingewechselte Team-Debütant Nikolas Wurmbrand gleich über seinen Premierentreffer freuen.

Posch, Schmid und eben Wurmbrand konnten dann jeweils noch ein Assist beisteuern. Jeder andere Feldspieler aus der Startelf, sowie der eingewechselte Grillitsch, konnte ebenfalls noch mindestens eine Vorlage verbuchen.

Die Statistik der ÖFB-Spieler gegen San Marino

Startelf:

Stefan Posch: 2 Tore, 1 Assist

Kevin Dans0: 1 Assist

David Alaba: 1 Assist

Alexander Prass: 1 Assist

Konrad Laimer: 1 Tor

Nicolas Seiwald: 1 Assist

Romano Schmid: 1 Tor, 1 Assist

Marcel Sabitzer: 2 Assists

Michael Gregoritsch: 1 Tor

Marko Arnautovic: 4 Tore

Eingewechselt:

Nikolaus Wurmbrand: 1 Tor, 1 Assist

Florian Grillitsch: 1 Assist

Gregoritsch nach Rekordsieg: „Sind in die Geschichte eingegangen“

Bild: GEPA