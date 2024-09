Bei Raguz-Debüt für FAK-Profis: Austria verpasst Testspielsieg

Der FK Austria Wien verpasst im heutigen Testspiel gegen den SKN St. Pölten den anvisierten Sieg: Der Wiener Bundesligist und der niederösterreichische Zweitligist trennen sich in Gloggnitz mit einem 2:2-Remis.

Beim Testmatch stand Offensivspieler Marko Raguz erstmals für das erste Team des FAK auf dem Platz. Erst vor wenigen Wochen absolvierte er für die Young Violets nach langer Leidenszeit seine ersten Einsätze im Austria-Trikot.

Im Duell ging St. Pölten durch Marc Stendera (33.) in Führung. Die Austria konnte in der zweiten Spielhälfte aber dank eines Elfmeters von Moritz Wels (63.) und eines Treffers von Rocco Sutterlüty die Partie drehen (68.), ehe es in der Schlussphase den Ausgleich durch Winfred Amoah setzte (76.).

Ergebnis des Fußball-Testspiels vom Donnerstag:

Austria Wien – SKN St. Pölten 2:2 (0:1). Gloggnitz, Tore: Wels (63./Elfmeter), Sutterlüty (68.) bzw. Stendera (33.), Amoah (76.)

(Red./APA.)

Beitragsbild: GEPA.