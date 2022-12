Bei Siegesfeier: Martinez provoziert mit Mbappe-Puppe

via

via Sky Sport Austria

Argentiniens Torhüter Emiliano Martinez hat erneut für Aufsehen gesorgt. Der frisch gebackene Weltmeister provozierte zum wiederholten Male Frankreichs Superstar Kylian Mbappe.

Er kann es einfach nicht lassen: Während der Busparade durch Buenos Aires fiel Martinez erneut auf. Der Schlussmann von Aston Villa präsentierte eine Baby-Puppe, auf die er ein traurig blickendes Bild von Kylian Mbappe geklebt hatte.

„Eine Schweigeminute für Mbappé!“

Der Angreifer von Paris Saint-Germain wurde bereits in der Kabine nach dem Spiel von den Argentiniern verhöhnt. „Eine Schweigeminute für Mbappé!“, schrie der feiernde Martinez. Auch nach dem Verlassen des Stadions sollen die Argentinier in ihrem Bus nochmal eine Schweigeminute für den 23-Jährigen gefordert haben.

Hintergrund für den Hohn könnten Aussagen von Mbappe vor dem Turnier gewesen sein. Vor einigen Monaten hatte der Franzose gesagt, dass der Fußball in Südamerika nicht so weit fortgeschritten sei wie in Europa.

Dass Martinez ein verrückter Typ ist, sah die Fußball-Welt in Katar. Argentiniens Torwart tanzte während des Elfmeterschießen im Finale gegen Frankreich, den Triumph feierte er mit dem Pokal des besten WM-Keepers und einer obszönen Geste.

(skysport.de) / Bild: Imago