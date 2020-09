“Bei SK Sturm unter Vertrag”: Verwirrung um Spendlhofer

Kommt der Griechenland-Wechsel von Sturm-Verteidiger Lukas Spendlhofer nun doch nicht zustande? Der Defensivspieler hat via Instagram Gerüchte, wonach ein Wechsel zu AE Larisa bereits fix sei, dementiert.

Spendlhofer bezeichnete die Vollzugsmeldung des Transfers in einer Instagram-Story als “Fake News”. “Alles was in den Medien steht, entspricht nicht der Wahrheit!”, schrieb Spendlhofer am Sonntag auf der Plattform. “Ich bin nach wie vor bei @sksturm unter Vertrag!”

Zuvor hatten sowohl österreichische, als auch griechische Medien den Transfer bereits als fix vermeldet und sich dabei auf eine Aussendung des griechischen Erstligisten bezogen. Unter anderem soll auch schon auf der Vereinswebsite eine diesbezügliche Vollzugsmeldung erschienen sein. Der Eintrag wurde mittlerweile jedoch gelöscht.

Spendlhofer ist seit 2014 Spieler des SK Sturm Graz. Der ehemalige Junioren-Teamspieler absolvierte 184 Pflichtspiele für die Bundesligisten, unter Trainer Christian Ilzer hatte der 27-Jährige zuletzt aber keine Perspektive auf Einsätze mehr.

(APA/Red.)

Beitragsbild: GEPA.