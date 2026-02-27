„Extreme Bestätigung“: Ortlieb Zweite in Soldeu-Abfahrt

Nina Ortlieb hat am Freitag in Soldeu (Andorra) ihren ersten Abfahrtssieg im alpinen Ski-Weltcup knapp verpasst.

Die Vorarlbergerin musste sich im ersten Rennen nach den Olympischen Spielen in Italien um nur elf Hundertstel der Schweizerin Corinne Suter geschlagen geben. Während die Peking-Olympiasiegerin ihren sechsten Weltcupsieg feierte, meldete sich Ortlieb nach zwei Ausfällen in Cortina mit einem Podestplatz zurück. Dritte wurde die Italienerin Sofia Goggia (+0,24 Sek.).

Für Ortlieb war es das erste Abfahrtspodium seit Dezember 2022 sowie ihrem Comeback nach einem Unterschenkelbruch im Jänner 2025. „Das Podium ist eine extreme Bestätigung für mich, dass sich dieser Weg gelohnt hat. Das ist eine Erleichterung und spricht dafür, dass ich Geduld bewiesen habe und mich das ganze Umfeld unterstützt hat“, sagte die 29-Jährige zufrieden. Tags zuvor hatte die Abfahrts-Vizeweltmeisterin von 2023 mit einer überlegenen Trainingsbestzeit aufgezeigt. Vor dem Rennen sei sie deshalb „schon extrem nervös“ gewesen, betonte Ortlieb, die schlussendlich erleichtert über eine „Topleistung“ war.

Ihren dritten Weltcupsieg nach zwei Super-G-Erfolgen vergab sie im oberen Streckenabschnitt. „Der Start ist leider eine Schwachstelle von mir, da habe ich schon 18 Hundertstel gehabt. Da braucht man nicht mehr lange rechnen. Der Sieg wäre auch möglich gewesen“, analysierte Ortlieb, die Mitte Jänner in Tarvisio schon auf den vierten Platz gefahren war. Olympia sei hingegen eine schwierige Woche für sie gewesen. „Dass ich das innerhalb einer Woche in die andere Richtung ummünzen habe können, freut mich besonders.“ Von Teamkollegin Cornelia Hütter erhielt sie ein Sonderlob: „Sie heißt nicht umsonst Ninja. Das passt zu ihr.“

Hütter auf Platz sechs

Die Steirerin Cornelia Hütter, die zuletzt erkrankt das Bett gehütet hatte, belegte nach einem kleinen Patzer im Finish den sechsten Platz (+0,62) eine Hundertstel hinter US-Olympiasiegerin Breezy Johnson. Mirjam Puchner fuhr nach einem heftigen Sturz im Super-G-Training am vergangenen Sonntag auf den 13. Rang (+1,53). Direkt dahinter kam Teamkombi-Olympiasiegerin Ariane Rädler (+1,67) bei Sonnenschein, frühlingshaften Temperaturen und einer perfekt präparierten Piste etwas ratlos ins Ziel.