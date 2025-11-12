Nach einer erfolgreichen Spielerkarriere wechselt Lukasz Piszczek nun an die Seitenlinie.

In seiner Heimat Polen übernimmt der 40-Jährige den GKS Tychy in der zweiten polnischen Liga. Es ist seine erste Station als Trainer im Profifußball. Zuvor agierte er unter anderem als Co-Trainer von Nuri Sahin bei Borussia Dortmund.

„Ich freue mich sehr auf den Beginn dieses neuen Kapitels meiner Trainerkarriere. In den letzten Jahren habe ich mich intensiv auf diese Aufgabe vorbereitet und starte nun an einem Ort, der großes Potenzial und ehrgeizige Ziele hat. GKS Tychy ist ein Klub mit Struktur, Geschichte und leidenschaftlichen Fans. Gemeinsam mit der Mannschaft möchte ich eine stabile Basis für eine nachhaltige Entwicklung schaffen. Ich glaube an tägliche Arbeit, Konsequenz und Verantwortung.“

Piszczek langjähriger Bundesliga-Profi

In der Bundesliga ist Piszczek ein alter Bekannter. 2007 wechselte er von Zaglebie Lubin zur Hertha. 2010 kam dann der Schritt zum BVB. Dort prägte er für über ein Jahrzehnt die Rechtsverteidigerposition. Mit dem BVB wurde er zweimal Meister, dreimal Pokalsieger und dreimal Superpokalsieger. Für Polen absolvierte der Ex-Borusse 66 Länderspiele. 2021 wechselte Piszczek zurück in die Heimat, wo er seine Karriere als Spieler-Trainer ausklingen lies.

Bei Tychy coacht der einstige BVB-Fanliebling einen ÖFB-Legionär: Der ehemalige St. Pöltener Julian Keiblinger steht beim Zweitligisten unter Vertrag und ist mit 16 Saisoneinsätzen Stammspieler bei GKS.

(sport.sky.de/Red.)

Beitragsbild: Imago.