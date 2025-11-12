Offiziell: Ullmann wechselt zu Grasshoppers

Was Sky bereits berichtete, ist nun offiziell: Maximilian Ullmann ist zum Schweizer Fußball-Erstligisten Grasshoppers aus Zürich gewechselt. Das teilten die Eidgenossen am Mittwoch mit. Demnach unterschrieb der 29-jährige Linksverteidiger, der zuletzt beim Wolfsberger AC kickte, einen Vertrag bis 2027. Ullmann war beim Cupsieger in der abgelaufenen Saison Stammspieler, seit dem Sommer aber vereinslos. Die Grasshoppers werden von Ex-BW-Linz-Coach Gerald Scheiblehner trainiert und sind nach 13 Runden Tabellenvorletzter.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Zürich und darauf, mich in der Super League zu beweisen. Es ist eine tolle Gelegenheit, Teil eines ambitionierten Teams zu sein, das ich mit meiner Erfahrung unterstützen möchte“, sagte Ullmann, der vor drei Jahren auch ein Länderspiel bestritten hat.

(APA) / Bild: Imago