Bei Werder-Abstieg: FC Bayern vor historischem Meilenstein

Werder Bremen droht der zweite Bundesliga-Abstieg der Vereinshistorie. Sollte es so kommen, würden die Bayern in der kommenden Saison an die Spitze der Ewigen Tabellen mit den meisten Bundesliga-Spielen springen.



Werder Bremen könnte am kommenden Samstag zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in die 2. Bundesliga absteigen. Der Nordklub rangiert vor dem letzten Spieltag mit 28 Punkten auf Rang 17, die Konkurrenz aus Düsseldorf hat zwei Zähler mehr auf dem Konto.

Steigt Bremen am Samstag ab?

Die Kohfeldt-Truppe muss ihr Spiel gegen den 1.FC Köln unbedingt gewinnen, und gleichzeitig auf einen Ausrutscher der Düsseldorfer hoffen, die parallel bei Union Berlin antreten.

Sollte Werder den Abstieg nicht mehr verhindern können, würden sie ihre Spitzenposition in der Ewigen Tabelle mit den meisten Bundesliga-Spielen verlieren. Und zwar an den FC Bayern. Die Münchner haben derzeit 1873 Partien auf dem Konto, Werder kommt auf 1899 Spiele im Oberhaus.

Damit würden die Bayern Werder in der kommenden Rückrunde vom Thron stoßen und damit auch in dieser Statistik von ganz oben grüßen. Auf Rang drei in dieser Tabelle liegt der Hamburger SV mit 1866 Spielen in der Bundesliga.

Bild: Imago