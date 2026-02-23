Beichlers Traumstart: 5:1 bringt Platz in exklusiver Bundesliga-Riege

Was für ein Traum-Einstand! Daniel Beichler hat in seinem ersten Spiel als Salzburg-Coach voll angeschrieben und einen 5:1-Sieg beim LASK eingefahren.

In der mehr als 50-jährigen Bundesliga-Historie gelang nur sieben Trainern ein besseres Ergebnis beim Debüt. Ein neuer Rekord wurde erst vor 15 Monaten aufgestellt.

Säumel holt höchsten Sieg der Amtszeit gleich beim Debüt

Mitte November 2024 wurde Jürgen Säumel als Nachfolger von Erfolgstrainer Christian Ilzer, der zur TSG Hoffenheim nach Deutschland wechselte, bei Sturm Graz vorgestellt. Knapp eine Woche später holte der 41-Jährige einen überzeugenden 7:0-Heimsieg gegen Austria Klagenfurt. Mit zwei Toren und zwei Vorlagen war Mika Biereth der überragende Akteur bei den Steirern.

Für Säumel, dessen Amtszeit bei Sturm nach einem Meistertitel zum Jahresende 2025 endete, sollte es der höchste Sieg seiner Amtszeit bleiben.

Salzburg-Show bei Adriaanse-Amtsantritt

Als der heute 78-jährige Co Adriaanse im Sommer 2008 bei Red Bull Salzburg das Traineramt übernahm, waren die Vorzeichen und Strukturen im österreichischen Fußball deutlich anders als heute. Damals hieß der amtierende Meister SK Rapid und der Einstieg von Red Bull in den Salzburger Fußball geschah vor etwas mehr als drei Jahren im April 2005.

Mit einigen Neuzugängen und viel Tatendrang empfingen die „Bullen“ in der 1. Runde der Spielzeit 2008/09 zuhause die SV Mattersburg. Ein überragender Marc Janko führte die Adriaanse-Elf mit drei Treffern zu einem 6:0-Erfolg. Der heutige Sky-Experte sollte in dieser Saison noch 36 weitere Tore erzielen und den Bronzenen Schuh als drittbester Torjäger Europas gewinnen. Der niederländische Coach feierte zum Saisonende den Meistertitel mit Salzburg.

Austria-Legende auf Platz drei

Der dritthöchste Sieg eines Trainers beim Bundesliga-Einstand gelang Ernst Ocwirk in der Premierensaison 1974/75. Der Wiener, der in den 1960er-Jahren bereits große Erfolge mit der Austria feierte, stand in der ersten offiziellen Bundesliga-Saison bei der Admira an der Seitenlinie.

Auch wenn Ocwirk zuvor schon hunderte Spiele in der Nationalliga (bis 1974) gecoacht hat, fällt der 6:1-Sieg gegen den SC Eisenstadt mit in die Statistik.

Vier Trainer teilen sich Platz vier

Einen 5:0-Triumph beim ersten Auftritt in der höchsten Spielklasse Österreichs konnten gleich vier Trainer einfahren.

Wilhelm Huberts (1976/77) mit dem LASK gegen Sturm Graz, Werner Schwarz (1984/85) mit SpG WSG Wattens/Wacker Tirol gegen Sturm Graz, Peter Assion (2003/04) mit Austria Salzburg gegen Sturm Graz und Mike Büskens (2016/17) mit dem SK Rapid gegen die SV Ried.

Beichler zieht mit Cherchesov gleich

Platz acht darf sich Daniel Beichler mit einem russischen Trainerfuchs teilen. Der heute 62-jährige Stanislav Cherchesov wurde im November 2004 als neuer Chefcoach bei Aufsteiger FC Wacker Tirol vorgestellt. Zuvor trainierte der damals unerfahrene Übungsleiter „nur“ den FC Kufstein in der drittklassigen Regionalliga West.

Direkt bei seinem ersten Match gewannen die Tiroler mit 5:1 gegen die SV Mattersburg. Zum Saisonende belegte das Team von Cherchesov den sechsten Rang.

Auf jeden Fall mehr ist für den neuen Salzburg-Coach in dieser Saison drin.

Die „Bullen“ dürfen sich neben einem guten Auftritt und drei Punkten auch über die Tabellenführung in der ADMIRAL Bundesliga freuen. Der Steirer sprach nach dem 5:1 beim LASK von einer „coolen Energie“ und einem „ordentlichen Spiel“.

