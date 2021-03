Beide Champions-League-Duelle Chelsea vs. Porto in Sevilla

via

Beide Viertelfinal-Duelle zwischen Chelsea und Porto in der UEFA Champions League werden aufgrund der geltenden Reisebeschränkungen zwischen Großbritannien und Portugal nun in Sevilla ausgetragen, wie die UEFA am Dienstag mitteilte.

Spanien hob dagegen die Corona-Reisebeschränkungen für Großbritannien mit (dem heutigen) Dienstag auf, begründete die UEFA ihren Beschluss. Das Hinspiel findet am 7. April, das Rückspiel dann am 13. April im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan statt.

