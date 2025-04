„Beide nicht in Bestform“ – So tippen die Sky-Experten das 345. Wiener Derby

Das Wiener Derby steht vor der Tür: Zum 345. Mal treffen der SK Rapid und die Wiener Austria am kommenden Sonntag (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit Sky X!) aufeinander. So schätzen unsere Sky-Experten die Partie ein.

Für beide Mannschaften geht es in dem Prestige-Duell um viel: Während die Hütteldorfer ein Ende der Negativ-Serie in der ADMIRAL Bundesliga suchen, geht es für die Austria weiterhin um den Meistertitel. Die Veilchen liegen aktuell punktgleich mit Tabellenführer Sturm Graz auf dem zweiten Platz, während Rapid bei einer Derby-Niederlage sogar auf Platz sechs abrutschen könnte.

Wir haben unsere Sky-Experten um eine Einschätzung zum 345. Wiener Derby gebeten. So sehen ihre Prognosen aus:

Krankl: „Europacup-Auftreten von Rapid war sehr positiv“

Hans Krankl ist der Meinung, dass der SK Rapid im Derby die Nase vorne haben wird: „Das Europacup-Auftreten war sehr positiv. Ein Sieg vor dem Derby ist immer wichtig. Da haben sie sich Selbstvertrauen und Moral für das Derby holen können. Deshalb werden sie mit 2:1 gewinnen.“

Herzog: „Lauf der Austria gebrochen“

Für Andreas Herzog gibt es keinen klaren Favoriten und daher auch ein Unentschieden: „Der Lauf der Austria ist in den letzten Wochen gebrochen. Auch durch die Heimniederlage im Cup gegen Hartberg. Jetzt kommt aber dazu: Die Unbekannte ist Rapid, weil sie in der Meisterschaft heuer noch nicht gut waren. Aber der Auswärtssieg in Djurgarden gibt ihnen sicher wieder Selbstvertrauen und Schub. Auf der anderen Seite hatten sie jetzt aber auch die Belastung am Donnerstag und dann gleich am Sonntag ein schweres Derby. Ich denke, dass einiges für Rapid spricht und einiges für die Austria. Dadurch gibt es für mich keinen klaren Favoriten und deshalb tippe ich auf ein Unentschieden.“

Stöger: „Beide nicht in Bestform“

„Beide Mannschaften sind momentan nicht in Bestform. Positiv für Rapid ist, der Sieg in Djurgarden und die Tatsache, dass Guido Burgstaller wieder zurück im Kader ist. Für die Austria spricht, dass mit Fitz und Dragovic zwei wichtige Spieler von ihren Sperren zurrückkehren“, tippt Peter Stöger ebenfalls auf ein Remis.

Janko: Rapid wird Rückspiel gegen Djurgarden im Kopf haben

„Ich tippe auf einen 2:1 Sieg der Austria. Warum: Weil ich einerseits glaube, dass die Austria alles daran setzen wird im Meisterrennen bleiben möchte und nicht ausgerechnet Rapid ihnen einen weiteren Rückschlag zufügt. Auf der anderen Seite ist es für Rapid sicherlich nicht leicht anzugehen, wohl wissend dass sie nächste Woche im Rückspiel wirklich realistische Chancen haben Geschichte zu schreiben und dieses Mal endlich einmal positiv“, erklärt Marc Janko, warum er die Austria knapp vorne sieht.

Silberberger: Rapid mit mehr Selbstvertrauen, Austria frischer

„Rapid hat zwar durch den gestrigen Sieg extremes Selbstvertrauen getankt aber die Strapazen der Reise und die Belastung auf Kunstrasen sprechen für die Austria, welche die bessere Ausgangssituation hat. Sie sind in der Tabelle weit vor Rapid und die Hütteldorfer hatten erst am Donnerstag ein wichtiges Spiel und nächsten Donnerstag das nächste. Für Rapid spricht, dass sie zuhause spielen und wie bereits erwähnt das gestrige Ergebnis“, sagt Sky Experte Thomas Silberberger, der auf ein 1:1-Remis tippt.

Bild: GEPA