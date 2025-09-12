Beide Rivalen unter Druck: Das 197. Manchester-Derby als Wegweiser?

Wenn am Sonntag (ab 17:00 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria 4 & mit Sky Stream!) das Manchester-Derby in der Premier League angepfiffen wird, prägen die aktuellen fußballerischen Krisen beider Teams das Duell. Pep Guardiolas „Citizens“ brauchen nach zwei Niederlagen und vielen Verletzten die Trendwende – zumal es auch in den jüngsten beiden Stadtduellen keinen Sieg gab. United rettete sich zuletzt gegen Burnley zwar zu einem späten 3:2, doch der Druck bleibt.

„Es ist ein wirklich wichtiges Spiel, und ich weiß, wie viel es unseren Fans bedeutet. Ich vertraue den Spielern sehr“, sagte Guardiola. Nach nur einem Sieg aus den ersten drei Runden gehen die „Skyblues “ als Tabellen-13. in das 197. Stadtduell mit den „Red Devils“. Fix fehlen werden bei City Omar Marmoush, der sich in der WM-Qualifikation mit Ägypten am Knie verletzte, Rayan Cherki und Mateo Kovacic, John Stones ist fraglich.

Nummer-eins-Frage im City-Tor offen

Spannung verspricht bei ManCity die Torhüterfrage. James Trafford stand bisher in allen drei Ligapartien im Tor, geriet nach diversen Unsicherheiten jedoch in die Kritik. Konkurrenz erhielt er von Gianluigi Donnarumma, der am Deadline Day für 30 Mio. Euro von Paris Saint-Germain verpflichtet wurde und laut „La Repubblica“ bis 2030 ein Fixgehalt von 78 Mio. Euro netto bezieht – damit der bestbezahlte Keeper der Welt.

Ein Debüt im Derby ist möglich. Guardiola lobte den Italiener: „Er ist so groß, eine große Präsenz. Er hat es vergangene Saison in der Champions League gezeigt.“ Gleichzeitig stellte der 54-Jährige klar, dass alle Torhüter ihre Einsätze bekommen: “ Wir haben eine Saison mit vielen Spielen, alle werden zum Einsatz kommen.“

“Versuche den Neuen zu helfen“ – Haaland will Verantwortung übernehmen

Gemischte Vorzeichen bei ManUnited

Manchester United geht mit gemischten Vorzeichen ins Derby. Zwar feierten die „Red Devils“ im vergangenen Dezember im Etihad dank Amad Diallo einen späten 2:1-Coup, doch aktuell hinkt die Mannschaft den eigenen Ansprüchen hinterher. Unter Trainer Ruben Amorim verlief der Saisonstart mit vier Punkten aus drei Spielen holprig, das 3:2 gegen Burnley kurz vor der Länderspielpause brachte zumindest etwas Auftrieb. „Wir sind ein besseres Team, das zeigen auch die Daten. Jetzt müssen wir es am Sonntag auch auf dem Platz beweisen“, erklärte der 40-Jährige.

Vor City zeigte er großen Respekt: „Es ist ein Topteam mit dem besten Trainer der Liga, schwer auszurechnen, wie sie spielen werden. Aber wir sind vorbereitet, wir glauben an uns – die Tabelle zählt im Moment nicht.“ Personell muss Amorim improvisieren: Matheus Cunha, Mason Mount und Diogo Dalot stehen nicht zur Verfügung.

(APA)

Bild: Imago