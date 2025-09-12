Das erste Manchester-Derby der Saison (Sonntag ab 17:00 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria 4 & mit Sky Stream!) wird zum direkten Aufeinandertreffen von zwei Ex-Salzburg-Goalgettern: Manchester City mit Torjäger Erling Haaland empfängt Manchester United mit Offensiv-Neuzugang Benjamin Sesko. Beide Stürmerstars wurden einst von Ex-ÖFB-Teamspieler Rene Aufhauser in Salzburg ausgebildet.

„Ich bewerte Erling mit zehn von zehn Punkten. Benjamin mit neuneinhalb. Er wird sich aber in den nächsten ein, zwei Jahren entwickeln, da bin ich mir sicher“, sagt der Ex-Salzburg-Assistenzcoach bei Sky Sports über seine beiden einstigen Schützlinge. Ähnlichkeiten sieht er nicht nur im Karriereweg beider Spieler: „Ich denke, dass beide Stürmer körperlich sehr, sehr stark sind und ihre Entwicklung sehr ähnlich ist. Benjamin wird in Erlings Fußstapfen treten, aber es wird Zeit brauchen. Er hat andere Fähigkeiten, aber sein Potenzial ist nach oben hin offen.“

Bereits in ihrer aufeinanderfolgenden Salzburg-Zeit wurden beide Profis häufig miteinander verglichen: „Beide haben für ihre Körpergröße viel Kraft und ein außergewöhnliches Tempo mit sehr guter Beschleunigung. Sie sind sehr schnell auf den ersten Metern und bewegen sich gut im Strafraum. Sie sind sehr clever und haben beide diesen Stürmerinstinkt, der sehr wichtig ist.“

Kombinationsspiel als Unterschied zwischen Haaland & Sesko

Dennoch sieht Aufhauser Haaland eher als klassischen Torjäger an, Sesko dafür als Kombinationsspieler: „Der Unterschied ist, dass Benjamin mehr als mitspielender Stürmer agiert, er kann Spielzüge verbinden. Er ist vielleicht ein bisschen besser im Kombinationsspiel mit dem Team. Natürlich hat sich Erling unter Pep Guardiola auch angepasst, aber seine natürlichen Stärken liegen mehr in seiner physischen Stärke, im Strafraum, seiner Kraft, seiner Geschwindigkeit zum Tor. Benjamin hat clevere Techniken, vielleicht kann er diese Fähigkeiten auch in die Premier League umsetzen.“

Sesko 2023 über Haaland-Vergleich: „Sind verschiedene Spieler“

Auch ihr Werdegang in Salzburg unterschied sich laut dem der 58-fachen ÖFB-Teamspieler merklich: „Erling kam mit 18 Jahren nach Salzburg, Benjamin mit 16. Für Benjamin hat es etwas länger gedauert, um sich an die Spielstärke zu adaptieren, aber seine Entwicklung war auch sehr gut.“ In dem Zwischenschritt über RB Leipzig sieht Aufhauser zudem eine goldrichtige Entscheidung des slowenischen Stürmers: „Es war clever von ihm, dass er nicht von Salzburg aus direkt in die Premier League gegangen ist. Dieser Schritt wäre zu viel gewesen. Er hat sich in der Deutschen Bundesliga entwickelt und ist dort gewachsen. Jetzt ist er bereit für die Premier League.“

Haaland-Sesko-Duell „großartig“ für Salzburg

In Salzburg sei man in jedem Fall stolz auf die aktuellen Karrieren der einstigen Bundesliga-Torjäger: „Für den ganzen Klub, besonders für die Leute in Salzburg, ist es eine großartige Situation, dass beide ihre internationalen Karrieren hier begonnen haben und in die Premier League führen. Auch deshalb wird ihr erstes gemeinsames Manchester-Derby sehr spannend werden.“

Während aber Haaland in kurzer Zeit früh für großes Aufsehen und einige Tore sorgte, steigerte sich Sesko einst über mehrere Etappen: „Auf dem Platz war es sehr einfach, beide zu trainieren. Sie waren beide sehr professionell und hatten natürlich ihre Träume. Benjamin benötigte etwas mehr Zeit und machte mehrere Schritte innerhalb des Klubs, weil er sehr jung war. Er musste zwischen dem ersten und zweiten Team wechseln und das ist für junge Spieler nicht so einfach.“

Aufhauser: Sesko wird für „gute Momente“ sorgen

Als Motivation haben positive Beispiele aus der jüngeren Vereinshistorie geholfen: „Wir haben viel mit ihm gesprochen und ihm Beispiele aus der Vergangenheit des Vereins gezeigt. Viele Spieler machen dieselben Schritte auf demselben Weg durch. Und nach zwei, drei Jahren konnte jeder Spieler mit hohem Potenzial einen sehr guten Transfer tätigen.“

Kann Sesko als Premier-League-Neuling in Zukunft sogar das Standing seines City-Rivalen erreichen? „Ich denke Benjamin benötigt noch ein kleines bisschen Zeit, um sich zu adaptieren. Er braucht ein wenig Geduld. Er hat die Kapazität sich anzupassen und kann ein sehr wichtiger Schlüsselspieler für Manchester United werden, weil er als Zielspieler, aber auch aus der Tiefe heraus spielen kann. Und er kann auch mit zwei Stürmern an seiner Seite spielen. Dieses Gesamtpaket mit seinen Fähigkeiten und Stärken wird ihm viele gute Momente bescheren.“

