Mit dem Manchester-Derby – der 4. Spieltag der Premier League live auf Sky Sport

Manchester City gegen Manchester United am Sonntag ab 17:00 Uhr live – auch in UHD

Davor am Sonntag Meister Liverpool beim FC Burnley zu Gast

Am Samstag-Nachmittag ab 15:50 Uhr „GOAL RUSH – Premier League Konferenz“ mit dem Hauptspiel Newcastle United gegen Wolverhampton Wanderers und u.a. Oliver Glasners Crystal Palace gegen AFC Sunderland

Tottenham Hotspur mit Kevin Danso am Samstag auswärts bei West Ham United

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Sei mit Sky Stream live dabei

Wien, 10. September 2025 – Am vierten Spieltag steht das Manchester Derby an – ein echtes Highlight für alle Premier-League-Fans! Pep Guardiola und die Skyblues empfangen am Sonntag Ruben Amorim und seine Red Devils. Beide Teams haben nach drei Spielen erst einen Sieg auf dem Konto: United liegt mit vier Punkten knapp vor dem Stadtrivalen, der sich bisher mit drei begnügen muss. Das „Match of the Week“ gibt es ab 17:00 Uhr live auf Sky Sport Premier League – auch in UHD.

Bereits am Samstag trifft Tottenham Hotspur mit Kevin Danso auswärts auf West Ham United. Ebenfalls am Samstag im Einsatz ist Oliver Glasners Crystal Palace – das Spiel gegen den AFC Sunderland ist ab 15:50 Uhr in „GOAL RUSH – Premier League Konferenz“ neben dem Topspiel des Nachmittags zwischen Newcastle United und den Wolverhampton Wanderers zu sehen.

GOAL RUSH – Alle Tore und alle Highlights live bei Sky

Ab dieser Saison können Sky Zuschauer:innen die Premier League am Samstagnachmittag noch intensiver erleben: Für alle, die mehr als ein Einzelspiel sehen wollen, ist die neue Funktion „GOAL RUSH” die zentrale Anlaufstelle, um keine Tore und Highlights mehr zu verpassen. Jeden Samstagnachmittag begleitet Sky Sport Premier League die parallel stattfindenden Partien um 16:00 Uhr mit „GOAL RUSH”. Das Topspiel des Nachmittags – an diesem Samstag bestreiten es Newcastle United und die Wolverhampton Wanderers – steht dabei im Mittelpunkt der Übertragung, während über Splitscreen-Einblendungen alle Highlights der anderen Begegnungen wie Tore, Elfmeter und Großchancen mit deutschem Kommentar in Echtzeit gezeigt werden. Als zusätzliche Ton-Option wird der englische Originalkommentar (Doppelkommentar) angeboten.

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Darüber hinaus hat sich Sky Sport die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Künftig wird Sky Sport umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy anbieten. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Der 4. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Samstag:

13:20 Uhr: FC Arsenal – Nottingham Forest live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: „GOAL RUSH – Premier League Konferenz“ mit dem Topspiel des Nachmittags Newcastle United – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: FC Fulham – Leeds United live auf Sky Sport 8

18:20 Uhr: West Ham United – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Premier League

20:50 Uhr: FC Brentford – FC Chelsea live auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:50 Uhr: FC Burnley – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 4, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

17:00 Uhr: „Match of the Week” Manchester City – Manchester United live auf Sky Sport Austria 4, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

19:30 Uhr: „Match of the Week: Die Analyse” live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

20:00 Uhr: „All Goals: Die Highlight-Show”, 4. Spieltag live auf Sky Sport News und Sky Sport UHD

Beitragsbild: Imago