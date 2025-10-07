Beim Mittagsschlaf: Nagelsmanns Einladung überrascht Freiburg-Keeper

Auf diesen Anruf hatte Noah Atubolu schon länger gehofft. Und als er kam, da schlief der 23 Jahre alte Torwart des SC Freiburg, den Bundestrainer Julian Nagelsmann für die anstehenden Länderspiele der Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation nachnominiert hat.

„Wir sind Sonntagnacht nach dem Spiel in Mönchengladbach sehr spät nach Hause gekommen“, schilderte Atubolu auf der Internetseite seines Vereins die am Montag unerwartete Einladung nach Herzogenaurach. „Ich habe nach dem Vormittagstraining einen Mittagsschlaf gemacht. Nach dem Aufwachen waren mehrere verpasste Anrufe von Bundestorwarttrainer Andreas Kronenberg und SC-Torwarttrainer Michael Müller auf dem Handy.“