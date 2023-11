Beirat ersetzt Kuratorium: Rapid beschließt interne Reform bei Hauptversammlung

Bundesligist SK Rapid hat bei der heutigen ordentlichen Hauptversammlung eine interne Satzungsänderung beschlossen.

Wie die Hütteldorfer via Mitteilung verkündeten, soll das Präsidium in Zukunft durch eine interne Änderung entlastet werden: Statt des bisherigen Kuratoriums werde es künftig einen Beirat des Vereins mit den drei Fachbereichen Sport/Sportwissenschaft; Wirtschaft und Organisation geben. Außerdem wird als weitere Institution ein Ehrensenat eingeführt. Die Reform wurde mit fast 100 Prozent der abgegebenen Stimmen beschlossen.

Die Mitteilung des SK Rapid im Wortlaut:

Am Samstagnachmittag stand in der Ebene 1 des Allianz Stadions die jährliche Ordenltiche Hauptversammlung auf dem Programm. Fast 600 Vereinsmitglieder, darunter 502 mit Stimmrecht, fanden sich ein.

Vor dem offiziellen Beginn, der wie üblich um 30 Minuten auf 14:30 Uhr nach hinten verlegt wurde (dies ist Usance, wenn nicht zwei Drittel der stimmberechtigen Mitglieder anwesend sind), bat Moderator Lukas Marek auch jene Spieler aus unserer Profimannschaft um Kapitän Guido Burgstaller auf die Bühne, die nicht bei diversen Nationalteams weilen.

Nach einem Gedenken an die in den vergangenen zwölf Monaten verstorbenen Rapid-Mitglieder standen Ansprachen von Präsident Alexander Wrabetz und Vizepräsidentin Edeltraud Hanappi-Egger auf dem Programm, ehe Steffen Hofmann und Markus Katzer ihrer umfangreichen Berichte referierten. Zum Abschluss dieses Parts gaben Geschäftsführer Wirtschaft Marcus Knipping und Finanzreferent Christian Podoschek den anwesenden Vereinsmitgliedern detaillierte Einblicke in die Finanzzahlen der abgelaufenen Saison 2022/23. Auch die Abschlussprüferin erteilte ihren Bericht und die Vereinsmitglieder stimmten den Antrag auf Entlastung des Präsidiums zu. Verhindert waren heute übrigens von Präsidium Michael Tojner, dem wir aufgrund eines Todesfalls in der Familie unser aufrichtiges Beileid aussprechen möchten, und die erkrankte Nurten Yilmaz, der wir auch auf diesem Wege eine rasche Genesung wünschen!

Edeltraud Hanappi-Egger und Christian Podoschek prasentierten zudem stellvertretend für den Organisations-Ausschuss des Präsidiums den Antrag auf die Reform der Satzungen, der mit fast 100 Prozent der abgegebenen Stimmen angenommen wurde. So gibt es künftig einen Beirat des SK Rapid mit drei Fachbereichen (Sport/Sportwissenschaft; Wirtschaft, Organisation) und einen Ehrensenat. Das bisherige Kuratorium gibt es in seiner gewohnten Form damit nicht mehr.

Ein Jahr später als ursprünglich geplant wurde schließlich dem langjährigen Funktionär (u.a. von 2010 bis 2019 im Präsidium) Josef „Andi“ Kamper, der mit seiner Firma auch über eine lange Zeit der grün-weiße Autopartner, die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Gegen Ende der Veranstaltung wurde auch noch dem ehemaligen Fußball-Manager und Vizepräsidenten des SK Rapid Skender Fani gedacht, der in der Nacht von Freitag auf Samstag im Alter von 83 Jahren verstorben ist und bis zuletzt Mitglied unseres Vereins war – Ruhe in Frieden, Skender!

(SK Rapid / Red.).

Beitragsbild: SK Rapid