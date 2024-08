Belarusse holt erste Gold-Medaille für neutrale Athleten

Der belarussische Trampolin-Turner Iwan Litwinowitsch hat bei den Olympischen Spielen in Paris die erste Gold-Medaille für den umstrittenen Kreis der neutralen individuellen Athleten gesichert. Der Olympiasieger von 2021 wiederholte seinen Erfolg von Tokio. Für den Sieger wurde statt der Nationalhymne ein Musikstück gespielt, das als Hymne für die neutralen Athleten angekündigt wurde.

Zuvor hatten seine Landsfrau Wijaleta Bardsilouskaja mit Silber ebenfalls auf dem Trampolin und die beiden russischen Tennisspielerinnen Mirra Andrejewa und Diana Schnaider die ersten Medaillen für die Einzelsportler gesichert.

Die Sportler und Sportlerinnen aus Belarus und Russland dürfen in Paris nur als neutrale individuelle Athleten unter der Bezeichnung AIN antreten. Grund dafür ist der von Belarus unterstützte Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Als AIN treten in Paris nach offiziellen Angaben 32 Athletinnen und Athleten aus beiden Ländern an, 17 davon kommen aus Belarus. Die überwiegende Zahl der russischen Teilnehmenden sind Tennisprofis, die auch auf der Tennis-Tour bei internationalen Turnieren dabei sind.

Medaille nach gründlicher Prüfung

Alle hatten zuvor ein Prüfungsverfahren durchlaufen müssen, um unter anderem mögliche Verbindungen zu Streitkräften und Sicherheitsbehörden beider Länder auszuschließen. Auch eine öffentliche Unterstützung des Krieges hätte zu einem Ausschluss geführt.

Bardsilouskaja und ihr Landsmann Litwinowitsch waren bei der vergangenen Weltmeisterschaft ebenso nicht startberechtigt wie die Russin Anschela Bladschewa, die in Paris Fünfte wurde. Alle drei hatten sich über den Weltcup für die Olympischen Spiele qualifiziert. Der Weltverband hatte erst zum 1. Jänner 2024 das internationale Startverbot für Russen und Belarussen aufgehoben.