Belgien gehen die Abwehrspieler aus

Belgiens Fußball-Nationaltrainer Domenico Tedesco gehen vor dem Start der Europameisterschaft in Deutschland die Defensivspieler aus.

Axel Witsel konnte wegen muskulärer Probleme auch am Freitag nicht mit der Mannschaft trainieren. Routinier Jan Vertonghen plagen Schmerzen in der Leiste und Arthur Theate hat sich am Knöchel verletzt. Thomas Meunier fehlt noch gänzlich, er soll erst zur Mannschaft stoßen, wenn seine Verletzung ausgeheilt ist.

Demnach stellt sich die Viererkette im Duell mit der Slowakei am Montag (18.00 Uhr) in Frankfurt wohl von allein auf. Danach treffen die Belgier in der Gruppe E noch auf Rumänien und die Ukraine.

(APA) / Bild: Imago