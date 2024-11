Beljo-Doppelpack zu wenig! Kroatien verpasst U21-EM

Kroatiens U21-Nationalteam verpasst gegen Georgien die Qualifikation für die EM – trotz einer starken Leistung von Rapid-Stürmer Dion Beljo, dem vor dem Elfer-Krimi zwei Treffer sowie ein Assist gelingen. Kroatien siegte nach verlorenem Hinspiel zwar mit 3:2, unterlag aber beim 6:7 nach Elfmeterschießen.

Der zuletzt angeschlagene Rapid-Stürmer brachte sein Team schon nach elf Minuten in Führung und schnürte in der zweiten Spielhälfte per Elfmeter (63.) seinen Doppelpack. Da Georgien zwischendurch zweimal ausgleichen konnte, stand Kroatien dennoch nach 90 Minuten kurz vor dem Aus: Das Hinspiel gewann Georgien zuhause noch mit 1:0.

Nach dem erneuten Anschlusstor legte der SCR-Offensivmann Kroatiens rettenden Treffer für die Verlängerung durch Marin Soticek vor (90+2.). Nach der torlosen Verlängerung musste das Spiel im Elfmeterschießen entschieden werden, Beljo wurde zuvor in der 97. Minute ausgewechselt.

Wie Beljo: Auch Zvonarek in Kroatien-Startelf

Neben Beljo wirkte mit Sturms Lovro Zvonarek ein weiterer Bundesliga-Leihspieler bei der entscheidenden Playoff-Partie mit. Der Mittelfeldspieler beendete das Match aber bereits zur Halbzeitpause. Die Elfer-Entscheidung erfolgte indes auf dramatische Weise: Georgien vergab den ersten, Kroatien anschließend den fünften, vorentscheidenden Penalty. Nach fünf weiteren Treffern markierte Kroatiens zweiter vergebene Versuch nun das bittere Quali-Aus. Stattdessen fährt Georgiens U21 zur EM im nächsten Jahr, die in der Slowakei stattfinden wird.

Auch die U21-Nationalmannschaften von Finnland und Tschechien und Georgien haben sich über die Playoffs für die EM 2025 qualifiziert und komplettieren damit das 16-köpfige Teilnehmerfeld der Endrunde in der Slowakei (11. bis 28. Juni). Finnland besiegte nach Hin- und Rückspiel Norwegen, Tschechien gewann gegen Belgien.

Die Gruppenphase mit vier Vierergruppen wird am 3. Dezember in Bratislava ausgelost.

Die 16 Teilnehmer der U21-EM in der Übersicht:

Dänemark, Deutschland, England (Titelverteidiger), Finnland, Frankreich, Georgien, Italien, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei (Gastgeber), Slowenien, Spanien, Tschechien, Ukraine.

(Red./SID)

Beitragsbild: Imago.