Bellingham droht OP

Jude Bellingham muss sich nach der EM laut spanischen Medienberichten womöglich einer Operation unterziehen.

Ganze 36 Scorerpunkte steuerte Jude Bellingham in seiner Debütsaison für Real Madrid bei. Der Ex-BVB-Star überragte besonders in der Hinrunde mit phänomenalen Leistungen, kugelte sich allerdings im November 2023 im Spiel gegen Rayo Vallecano die Schulter aus. In der Folge musste der 20-Jährige bei einigen Real-Spielen passen und klagte weiter über Beschwerden.

Auch vor dem CL-Finale gegen Dortmund hatte der Engländer unter anderem laut dem spanischen Radiosender SER Schmerzen an seiner Schulter. Daher könnte sich Bellingham deshalb nun einer Operation unterziehen, die jedoch erst nach der EM stattfinden soll. Sowohl der Madrilene als auch seine Ärzte hatten sich eigentlich gegen eine OP ausgesprochen, sollten die Beschwerden jedoch weiter anhalten, ist ein operativer Eingriff wohl unumgänglich.

(sport.sky.de)/Beitragsbild: Imago