Bellingham involviert: Kabinen-Ärger beim BVB

Laute Diskussion mit Kehl

Besonders Vater Mark, der auch als Berater von Jobe fungiert, soll sich über die frühe Auswechslung seines Sohnes sowie die biedere und unkreative Spielweise der Dortmunder am Hamburger Millerntor nach Informationen von Sky Sport echauffiert haben.

Die Bellinghams warteten nach Abpfiff auf ihren Sohn und wurden von Sicherheitskräften, die sie erkannten, reingelassen. In Zuge dessen gab es eine längere und emotionale Diskussion zwischen Mark Bellingham und Sportdirektor Sebastian Kehl. Dass Eltern und Berater hier und da im Kabinengang vorbeischauen, ist nicht gänzlich ungewöhnlich. Dennoch kam der überraschende Bellingham-Besuch nach Sky Sport Informationen klubintern nicht besonders gut an.

HIGHLIGHTS | FC St. Pauli – Borussia Dortmund | 1. Spieltag

Kehl reagiert mit deutlichen Worten

Mark Bellingham war für eine offizielle Stellungnahme für Sky Sport nicht zu haben.

Der BVB reagierte allerdings am Tag danach. Sebastian Kehl: „Wir sind alle enttäuscht über das Ergebnis gestern. Und trotzdem ist und bleibt der Aktivenbereich bei uns Spielern, Trainern und Verantwortlichen vorbehalten, nicht Familien und Beratern. Das wird es nicht noch einmal geben. Darüber haben wir alle Beteiligten klar informiert.“

Jobe Bellingham wechselte vor der Saison für fixe 30,5 Millionen plus fünf Millionen Boni vom AFC Sunderland zum BVB. Der 19-jährige Mittelfeldakteur spielte bereits in den USA die Klub-WM für die Schwarz-Gelben und kam beim 1:0-Sieg in der ersten Pokalrunde bei Rot-Weiss Essen als Joker zum Einsatz.

(Patrick Berger / skysport.de)

Bild: Imago